Dal 1 ° agosto 2023, il servizio del tuo TàD a Nemours si estende!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Dal 1 ° agosto, il servizio del tuo TàD Nemours si estende!

Il servizio del tuo TàD a Nemours si estende quest'estate!

Dal 1° agosto, il TàD di Nemours servirà la città di Lorrez-Le-Bocage-Préaux.

Come funziona il trasporto su richiesta?

È necessario prenotare la corsa. Un veicolo ti viene a prendere in un punto di sosta vicino a te e ti lascia in un punto di interesse nel territorio di tua scelta.

Puoi registrarti e prenotare la tua corsa su una delle seguenti 3 piattaforme:

  • Sull'applicazione mobile "TàD Île-de-France Mobilités"
  • Sul sito dedicato a TàD: tad.iledefrance-mobilites.fr
  • Per telefono al numero 09 70 80 96 63 (servizio aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Puoi prenotare il tuo viaggio di 1 ora e fino a 30 giorni prima del viaggio.

Trova tutte le notizie, le informazioni e gli orari del tuo TàD sul sito tad.idfmobilites.fr e sull'account Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev fino al 31 luglio 2023).

Tutto sul TàD di Nemours

 -  2.7 MB

Notizie simili