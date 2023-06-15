Notizie simili

Il servizio del tuo TàD a Nemours si estende quest'estate!
Dal 1° agosto, il TàD di Nemours servirà la città di Lorrez-Le-Bocage-Préaux.
Come funziona il trasporto su richiesta?
È necessario prenotare la corsa. Un veicolo ti viene a prendere in un punto di sosta vicino a te e ti lascia in un punto di interesse nel territorio di tua scelta.
Puoi registrarti e prenotare la tua corsa su una delle seguenti 3 piattaforme:
- Sull'applicazione mobile "TàD Île-de-France Mobilités"
- Sul sito dedicato a TàD: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Per telefono al numero 09 70 80 96 63 (servizio aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)
Puoi prenotare il tuo viaggio di 1 ora e fino a 30 giorni prima del viaggio.
Trova tutte le notizie, le informazioni e gli orari del tuo TàD sul sito tad.idfmobilites.fr e sull'account Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev fino al 31 luglio 2023).