Dal 22 agosto 2022, scopri il nuovo servizio di trasporto a richiesta, più flessibile, con orari adattati alle tue esigenze, sul percorso dell'ex linea 38-05.
Informazioni e prenotazioni tramite l'applicazione TàD Île-de-France Mobilités, il sito web tad.idfmobilites.fr o telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).
Un nuovo servizio di trasporto on-demand nella valle di Montmorency!
La linea 38-05 diventa TàD Eaubonne Domont.
Questo trasporto a richiesta collega la stazione di Domont all'ospedale di Eaubonne dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.
Prenota il tuo viaggio fino a 1 ora prima e segui l'arrivo del tuo autobus in tempo reale grazie all'app TàD Île-de-France Mobilités.
Il servizio funziona esclusivamente su prenotazione, dal tuo telefono, da internet o dall'applicazione.
Come prenotare?
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités dedicata al Transport on Demand e sulla quale è possibile:
- Crea il tuo account
- Prenota il tuo viaggio da un mese fino a un'ora prima della partenza
- Segui il tuo ToD in tempo reale
- Durante la salita, identifica e convalida il tuo biglietto di trasporto
- Valuta il tuo viaggio
- Salva i tuoi viaggi preferiti
Puoi anche prenotare la tua corsa sul sito web tad.idfmobilites.fr o telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.