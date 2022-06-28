Prenota il tuo TàD tra l'ospedale di Eaubonne e la stazione ferroviaria di Domont!

Dal 22 agosto 2022, scopri il nuovo servizio di Transport à la Demande, flessibile e con orari adattati alle tue esigenze.

Dal 22 agosto 2022, scopri il nuovo servizio di trasporto a richiesta, più flessibile, con orari adattati alle tue esigenze, sul percorso dell'ex linea 38-05.

Informazioni e prenotazioni tramite l'applicazione TàD Île-de-France Mobilités, il sito web tad.idfmobilites.fr o telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Un nuovo servizio di trasporto on-demand nella valle di Montmorency!

La linea 38-05 diventa TàD Eaubonne Domont.

Questo trasporto a richiesta collega la stazione di Domont all'ospedale di Eaubonne dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.

Prenota il tuo viaggio fino a 1 ora prima e segui l'arrivo del tuo autobus in tempo reale grazie all'app TàD Île-de-France Mobilités.

Il servizio funziona esclusivamente su prenotazione, dal tuo telefono, da internet o dall'applicazione.

Mappa della linea TàD : Eaubonne Domont : Hôpital d'Eaubonne - Gare de Domont

Come prenotare?

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités dedicata al Transport on Demand e sulla quale è possibile:

  1. Crea il tuo account
  2. Prenota il tuo viaggio da un mese fino a un'ora prima della partenza
  3. Segui il tuo ToD in tempo reale
  4. Durante la salita, identifica e convalida il tuo biglietto di trasporto
  5. Valuta il tuo viaggio
  6. Salva i tuoi viaggi preferiti

Puoi anche prenotare la tua corsa sul sito web tad.idfmobilites.fr o telefonicamente al numero 09 70 80 96 63 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Buon viaggio sulle nostre linee!