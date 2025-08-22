Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno a scuola:
Da lunedì 25 agosto a domenica 31 agosto 2025: gli orari applicati saranno quelli delle brevi vacanze scolastiche 2025-2026. Ad eccezione delle linee scolastiche dove l'orario di ritorno a scuola inizierà da lunedì 1 settembre 2025.
Sono previste modifiche su alcune linee:
- 5106: Spostamento degli orari di alcune gare nelle ore non di punta dalle 11 alle 14.
- 5115: Nuova fermata sulla linea: "Collège Léon Blum" a Villepreux.
Poster di comunicazione della linea 5115. Immagine di un autobus
- 5120: Modifica del percorso e creazione di una nuova fermata "Hôtel de Police" a Elancourt.
- 5141: Spostamento delle gare tra le 6:50 e le 7:30 per limitare i sovraccarichi in direzione di Versailles.
- 5199: Spostamento di alcune gare per soddisfare le esigenze degli studenti. Il percorso intrapreso dagli alunni della scuola primaria sarà ora diretto tra Val Joyeux e Jean de la Fontaine per una maggiore sicurezza.
Hai bisogno di consultare gli orari?
Non esitate a visitare:
- Sul sito web di Île-de-France Mobilités > Spostami > Orari
- Informazioni sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Nei punti di sosta
- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0 800 10 20 20
- Presso l'agenzia di mobilità della stazione di Saint-Quentin-en-Yvelines
- In un municipio o mediateca vicino a te
