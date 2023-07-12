Dal 28 agosto 2023, il quartiere Beaumarchais di Othis sarà servito dal TàD goële (Zona 1 e Zona 2)

Dal lunedì al venerdì, sono disponibili 2 partenze serali dalla stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard alle 20:52 e alle 21:49 per raggiungere Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard e Rouvres.

TàD Goële Zone 3 servirà anche i comuni di Charny, Gressy, Messy, Nantouillet e Saint-Mesmes.

Il TàD non funziona la domenica e nei giorni festivi.

ISTRUZIONI PER L'USO: COME PRENOTARE IL TàD?

Per prenotarlo, è molto semplice:

Vai a:

- L'app TàD IDFM

- Sul sito tad.iledefrance-mobilites.fr

- Per telefono al numero 09 70 80 96 63 dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì