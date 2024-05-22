Informazioni ai passeggeri sull'evoluzione della linea Express 91.05
A causa della messa in servizio del tram T12 che collega Evry Courcouronnes e Massy, la tua linea espressa 91.05 si sta evolvendo per consentire un migliore servizio al territorio. A partire dal 3 giugno 2024, ecco cosa cambierà:
- La stazione di Massy-Palaiseau non sarà più servita, così come alcune fermate nella zona di Courtaboeuf (Château d'Eau de Villejust, Paraná, Atlantique, Tropique, Pacifique). Vengono proposte soluzioni di differimento!
- Gli autobus serviranno tutte le fermate della linea indipendentemente dal senso di marcia (tutte le salite e le discese sono consentite).
- La frequenza dei tuoi autobus sarà aumentata dal lunedì al sabato.
- La linea servirà ora l'altopiano di Saclay e il nuovo ospedale Paris-Saclay
- Un collegamento con la RER B sarà possibile alla stazione Guichet
Trova di seguito, il nuovo percorso della tua linea espressa 91.05 e le fermate che non saranno più servite.
Fermate più servite a partire dal 3 giugno 2024
Da lunedì 3 giugno 2024, come posso raggiungere la stazione di Massy-Palaiseau o la stazione di Évry-Courcouronnes?
Per conoscere le vostre soluzioni di trasporto alternative, vi invitiamo a cliccare sul link sottostante