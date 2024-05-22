Cambia sulla tua linea Express 91.05!

Dal 3 giugno 2024, la tua linea si evolve

Informazioni ai passeggeri sull'evoluzione della linea Express 91.05

A causa della messa in servizio del tram T12 che collega Evry Courcouronnes e Massy, la tua linea espressa 91.05 si sta evolvendo per consentire un migliore servizio al territorio. A partire dal 3 giugno 2024, ecco cosa cambierà:

  • La stazione di Massy-Palaiseau non sarà più servita, così come alcune fermate nella zona di Courtaboeuf (Château d'Eau de Villejust, Paraná, Atlantique, Tropique, Pacifique). Vengono proposte soluzioni di differimento!
  • Gli autobus serviranno tutte le fermate della linea indipendentemente dal senso di marcia (tutte le salite e le discese sono consentite).
  • La frequenza dei tuoi autobus sarà aumentata dal lunedì al sabato.
  • La linea servirà ora l'altopiano di Saclay e il nuovo ospedale Paris-Saclay
  • Un collegamento con la RER B sarà possibile alla stazione Guichet

Trova di seguito, il nuovo percorso della tua linea espressa 91.05 e le fermate che non saranno più servite.

Fermate più servite a partire dal 3 giugno 2024

Da lunedì 3 giugno 2024, come posso raggiungere la stazione di Massy-Palaiseau o la stazione di Évry-Courcouronnes?

Per conoscere le vostre soluzioni di trasporto alternative, vi invitiamo a cliccare sul link sottostante

Le mie soluzioni di rinvio ad ogni fermata della linea espressa 91.05