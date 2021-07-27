Dal 30 agosto 2021, i tuoi autobus Grand Melun rivedono i loro classici!
Île-de-France Mobilités sta modificando la tua rete per facilitare i tuoi spostamenti quotidiani.
Linea T adattata con un servizio migliore
Il percorso della linea T è modificato per offrirti un servizio diretto tra l'eco-distretto Woodi, Rubelles, Maincy e il centro di Melun con la sua stazione nelle ore di punta.
Questa linea si trasforma sempre in Demand Transport durante le ore non di punta nei giorni feriali.
Una novità è portata il sabato: TàD esteso tutto il giorno dalle 06:30 alle 20:00.
Il + per te:
- Collegamenti migliorati con il Transilien R
- Un percorso più diretto e un risparmio di tempo sul tuo percorso
- Più flessibilità e flessibilità con il ToD esteso il sabato tutto il giorno
Mappa della linea T: stazione di Melun fino all'ecoquatier Woodi. Le fermate servite sono: Gare de Melun, Route de Nangis, Place de Maincy, Paul Cézanne, Groupe Scolaire Fabrici, Bertagnes, Trois Noyers, Ecoquartier Woodi.
TàD Melun Nord migliorato il sabato
Dal 30 agosto 2021, con Transport on Demand, sei tu a dettare il ritmo! Oltre alle linee G e T, scopri il trasporto on-demand Melun Nord nei giorni feriali durante le ore non di punta e il sabato tutto il giorno.
Île-de-France Mobilités sta modificando la tua rete per facilitare i tuoi spostamenti quotidiani.
TàD Melun Nord sostituisce le linee G e T tutti i giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) dalle 9:40 alle 16:30. È esteso a tutto il giorno il sabato dalle 06:30 alle 20:00. Questo servizio è disponibile su prenotazione.
Un'altra novità, una nuova fermata all'interno della ZAC di Montereau-sur-le-Jard è ora servita: Adrienne Bolland.
Il + per te:
- Più flessibilità e flessibilità con il ToD esteso il sabato tutto il giorno
- Miglior servizio della ZAC di Montereau-sur-le-Jard
Come prenotare?
- Per telefono chiamando il seguente numero: 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 09h alle 18h);
- Online tramite il seguente sito web: https://tad.idfmobilites.fr/ ;
- Scaricando l'app gratuita TAD Île-de-France Mobilités.
Il TàD Melun Nord serve le seguenti fermate: Mairie, Villaroche Nord, Eglise de Lissy, Aerodrome de Villaroche, SNECMA Montereau, Centre aéronautique, Aubigny, Ecole J.Auriol, Montereau, Adrienne Bolland, RN 36, Ecole Piot, Le Plateau, Mairie, Château du Jard, Chaumières, Le Moulin, Nazareth, Espace Saint Exupéry, Place Henri Guy, Les Ponceaux, Bertagnes, Groupe scolaire Fabrici, Salle Emile Trelot, Paul Cezanne, Place de Maincy, Tertre de Chérisy, 3 Horloges, Centre commercial de l'Almont e Centre commercial de Rubelles.
Linea S8 modificata
La fermata del quartiere Eco woodiè ora servita dalle linee G e T per offrirti più frequenza alla stazione di Melun.
La fermata Le Moulin è servita dalla linea G.
Mappa della linea S8: stazione di Melun a Saint Germain Laxis.
Le fermate servite a Melun sono: Gare de Melun, Gare Routière Mail, Centre culturel, Saint-Louis, Despatys-Préfecture, Avenue de Meaux, Jacques Amyot, Trois Horloges.
Le fermate servite su Rubelles sono: Centre commercial Rubelles, Groupe scolaire Fabrici, André Malraux, Saint-Nicolas, Bertagnes, Place Henry Guy, Espace Saint Exupéry.
Le fermate servite su Voisenon sono le seguenti: Chaumières, Château du Jard, le Plateau.
Le fermate servite a Montereau-sur-le-Jard sono: Monterau, Ecole J.Auriol, Aubigny, Centre aéronautique.
Le fermate servite a Saint-Germain-Laxis sono le seguenti: Ecole Piot, R.N 36.
Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:
- L'applicazione TàD Île-de-France Mobilités, su App Store e Play Store o sul sito web tad.idfmobilites.fr/
- Presso i nostri uffici commerciali alla stazione di Melun e al centro commerciale
- Per telefono al numero 01 60 07 94 70 dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 20:00
- Twitter @Melun_IDFM.
Vi auguriamo un buon ritorno sulle nostre linee!