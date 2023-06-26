A partire dal 4 settembre 2023, alcune linee scolastiche saranno rinumerate. Per visualizzare il numero della riga, scarica la tabella di corrispondenza allegata.
Linea 712:
- Creazione di una linea che riprenda i servizi scolastici delle attuali linee 710 e 711
- Servire le scuole per:
o Collegio Georges Brassens a Saint-Mard
o Lycée Charles-de-Gaulle a Longperrier
o Lycée Pierre de Coubertin, Henri IV e Jean Rose a Meaux
Dall'11 settembre 2023:
712 D: nuova corsa alle 18:40 dalla stazione di Meaux verso la stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
712 E: nuova corsa alle 8:15 dalla stazione di Dammartin Juilly-Saint-Mard per il 2 ° ingresso alle scuole private di Meaux.
Linea 713:
- Creazione di una linea che riprenda i servizi scolastici delle linee 703, 705 e 753
- Servire le scuole per:
o Nicolas Tronchon College a Saint-Soupplets
o Liceo Charlotte Delbo a Dammartin-en-Goele
o Collège Jean des Barres a Oissery
Linea 714:
- Servire le scuole per:
o Lycée Pierre de Coubertin / Lycée Bossuet / Lycée Jean Rose a Meaux
o Liceo Jean Vilar di Meaux
o Nicolas Tronchon College a Saint-Soupplets
Dall'11 settembre 2023, la linea 714A servirà nuove fermate nella città di Saint-Soupplets.
Linea 715:
- Fusione delle linee 751 e 755
- Servizio più veloce dal Lycée Charles de Gaulle a Longperrier
- Il servizio del Lycée Charles de Gaulle è trasferito sulla linea 711 per i comuni di Moussy-le-Neuf e Moussy-le-Vieux
Linea 716:
- La linea 756 fu rinumerata in 716
Linea 719:
- Il 749 fu rinumerato come 719