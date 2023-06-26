Scopri le tue nuove linee scolastiche

Dal 4 settembre 2023, le scuole saranno servite da nuove linee scolastiche

A partire dal 4 settembre 2023, alcune linee scolastiche saranno rinumerate. Per visualizzare il numero della riga, scarica la tabella di corrispondenza allegata.

Linea 712:

  • Creazione di una linea che riprenda i servizi scolastici delle attuali linee 710 e 711
  • Servire le scuole per:
    o Collegio Georges Brassens a Saint-Mard
    o Lycée Charles-de-Gaulle a Longperrier
    o Lycée Pierre de Coubertin, Henri IV e Jean Rose a Meaux

Dall'11 settembre 2023:

712 D: nuova corsa alle 18:40 dalla stazione di Meaux verso la stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard.

712 E: nuova corsa alle 8:15 dalla stazione di Dammartin Juilly-Saint-Mard per il 2 ° ingresso alle scuole private di Meaux.

Consulta gli orari della tua linea 712 dal 11 settembre 2023

 -  2.9 MB

Linea 713:

  • Creazione di una linea che riprenda i servizi scolastici delle linee 703, 705 e 753
  • Servire le scuole per:
    o Nicolas Tronchon College a Saint-Soupplets
    o Liceo Charlotte Delbo a Dammartin-en-Goele
    o Collège Jean des Barres a Oissery

Consulta gli orari della tua linea 713

 -  603.4 KB

Linea 714:

  • Servire le scuole per:
    o Lycée Pierre de Coubertin / Lycée Bossuet / Lycée Jean Rose a Meaux
    o Liceo Jean Vilar di Meaux
    o Nicolas Tronchon College a Saint-Soupplets

Dall'11 settembre 2023, la linea 714A servirà nuove fermate nella città di Saint-Soupplets.

Controlla gli orari della tua linea 714 dall'11 settembre 2023

 -  715.8 KB

Linea 715:

  • Fusione delle linee 751 e 755
  • Servizio più veloce dal Lycée Charles de Gaulle a Longperrier
  • Il servizio del Lycée Charles de Gaulle è trasferito sulla linea 711 per i comuni di Moussy-le-Neuf e Moussy-le-Vieux

Consulta gli orari della tua linea 715

 -  1.2 MB

Linea 716:

  • La linea 756 fu rinumerata in 716

Linea 719:

  • Il 749 fu rinumerato come 719

Consulta gli orari della tua linea 716

 -  1.8 MB

Consulta gli orari della tua linea 719

 -  1.8 MB

Consulta l'opuscolo per scoprire la linea scolastica da seguire dal tuo comune.

 -  410.0 KB