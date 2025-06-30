Di seguito sono riportate le modifiche:
Le fermate che saranno nuovamente servite sono:
- Ernest Lavisse
- Bordo del Bosco
- Grande cintura
- L'erica
Le fermate che non saranno più servite sono:
- Boulevard Rose, posticipato a Foch Constanti (350m, 5 min a piedi)
- Sorbiers, posticipato a Saint-Anne (300m, 4 min a piedi)
- Simonet, posticipato a Foch Flament (220m, 3 min a piedi)
La fermata Foch Justice è mantenuta nella sua posizione abituale, avenue du Maréchal Foch.
La direzione del traffico viene modificata su Avenue du Maréchal Foch:
- Gli autobus della linea circoleranno di nuovo in 2 direzioni su Avenue du Maréchal Foch. Fare riferimento alla destinazione visualizzata nella parte anteriore del veicolo.