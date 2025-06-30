Dal 7 luglio, il percorso della linea 5 si evolve!

A partire dal 7 luglio, la linea 5 servirà nuovamente il quartiere Bruyère di Poissy.

Di seguito sono riportate le modifiche:

Le fermate che saranno nuovamente servite sono:

  • Ernest Lavisse
  • Bordo del Bosco
  • Grande cintura
  • L'erica

 Le fermate che non saranno più servite sono:

  • Boulevard Rose, posticipato a Foch Constanti (350m, 5 min a piedi)
  • Sorbiers, posticipato a Saint-Anne (300m, 4 min a piedi)
  • Simonet, posticipato a Foch Flament (220m, 3 min a piedi)

 

La fermata Foch Justice è mantenuta nella sua posizione abituale, avenue du Maréchal Foch.

La direzione del traffico viene modificata su Avenue du Maréchal Foch:

  • Gli autobus della linea circoleranno di nuovo in 2 direzioni su Avenue du Maréchal Foch.  Fare riferimento alla destinazione visualizzata nella parte anteriore del veicolo.

