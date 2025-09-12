Notizie simili

Un viaggio nel cuore del patrimonio locale
Che tu sia un residente o un visitatore, da solo, con gli amici o la famiglia, il percorso Baludik ti invita a (ri)scoprire Saint-Germain-en-Laye da una nuova prospettiva.
Ad ogni tappa, enigmi e storie ti permettono di conoscere meglio i luoghi emblematici della città e le personalità che hanno segnato la sua storia, come Claude Debussy.
Navighi attraverso siti imperdibili come il Museo Maurice Denis, il Teatro Alexandre Dumas o l'Agenzia di autobus del territorio di Saint Germain Boucles de Seine.
Un'esperienza semplice e accessibile
Grazie a un servizio regolare e a orari adattati ai tuoi viaggi quotidiani e alle gite culturali, puoi facilmente organizzare il tuo percorso, combinando passeggiate e trasporti al tuo ritmo.
Le tue linee di autobus diventano così il filo conduttore della tua esperienza, facilitando gli spostamenti tra le diverse tappe.
A voi la scelta!
Scarica l'app Baludik, scegli il percorso "Viaggio in autobus alla scoperta dei personaggi famosi di Saint-Germain-en-Laye" e lasciati guidare:
- Partenza: Municipio di Saint-Germain-en-Laye
- Durata indicativa: circa 1h30
- Linee utilizzate: R1, R2N, R4
Una sorpresa attende i primi giocatori a completare il corso!