Notizie simili

A Saint-Germain-en-Laye, gli autobus ti portano alla scoperta della città

Con il percorso Baludik, la città può essere scoperta in modo diverso. Sali a bordo, lasciati guidare per esplorare i luoghi emblematici e le personalità che hanno segnato la città. E se tutto iniziasse alla fermata successiva?

Scarica Baludik ed esplora Saint-Germain-en-Laye in modo diverso, passo dopo passo.

Un viaggio nel cuore del patrimonio locale

Che tu sia un residente o un visitatore, da solo, con gli amici o la famiglia, il percorso Baludik ti invita a (ri)scoprire Saint-Germain-en-Laye da una nuova prospettiva.

Ad ogni tappa, enigmi e storie ti permettono di conoscere meglio i luoghi emblematici della città e le personalità che hanno segnato la sua storia, come Claude Debussy.

Navighi attraverso siti imperdibili come il Museo Maurice Denis, il Teatro Alexandre Dumas o l'Agenzia di autobus del territorio di Saint Germain Boucles de Seine.

Un'esperienza semplice e accessibile

Grazie a un servizio regolare e a orari adattati ai tuoi viaggi quotidiani e alle gite culturali, puoi facilmente organizzare il tuo percorso, combinando passeggiate e trasporti al tuo ritmo.

Le tue linee di autobus diventano così il filo conduttore della tua esperienza, facilitando gli spostamenti tra le diverse tappe.

A voi la scelta!

Scarica l'app Baludik, scegli il percorso "Viaggio in autobus alla scoperta dei personaggi famosi di Saint-Germain-en-Laye" e lasciati guidare:

  • Partenza: Municipio di Saint-Germain-en-Laye
  • Durata indicativa: circa 1h30
  • Linee utilizzate: R1, R2N, R4

Una sorpresa attende i primi giocatori a completare il corso!

Scarica l'app Baludik

