Nuove fermate servite sulle linee 25 e 26

Le fermate "La Garenne" e "Vendanges" precedentemente servite dalla linea 30-05 saranno ora fornite dalle linee 25 e 26.

Il servizio ai quartieri Fresnay/Vieux Pays e Vaudoire/Centre-ville sarà migliorato dal passaggio delle linee 25 e 26 e dalle loro nuove fermate "Poste", "Masures", "Temple", "Docteur Roux", "Martial Dechard", "Mont Olivet", "Église", "Roosevelt" e "Suger", oltre alle linee 1, 9, 30-05 e 272.