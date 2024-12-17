Queste due nuove linee circoleranno in un anello, ciascuna in una direzione, dalla stazione di Sartrouville dove condivideranno la stessa piattaforma (piattaforma A2). Permetteranno di collegare meglio i diversi quartieri della tua città e miglioreranno la tua offerta di trasporto, come Fresnay / Vieux Pays e Vaudoire / Centre-ville che beneficeranno di autobus aggiuntivi.
Le linee 25 e 26 ti offriranno un'offerta più adatta alle tue abitudini di viaggio, tutti i giorni della settimana.
Nuove fermate servite sulle linee 25 e 26
Le fermate "La Garenne" e "Vendanges" precedentemente servite dalla linea 30-05 saranno ora fornite dalle linee 25 e 26.
Il servizio ai quartieri Fresnay/Vieux Pays e Vaudoire/Centre-ville sarà migliorato dal passaggio delle linee 25 e 26 e dalle loro nuove fermate "Poste", "Masures", "Temple", "Docteur Roux", "Martial Dechard", "Mont Olivet", "Église", "Roosevelt" e "Suger", oltre alle linee 1, 9, 30-05 e 272.
Autobus extra il sabato
Fino ad ora, la linea 5 offriva un autobus ogni 60 minuti.
Dal 6 gennaio, le linee 25 e 26 migliorano questa frequenza con un autobus ogni 45 minuti il sabato mattina e un autobus ogni 30 minuti il sabato pomeriggio.
NUOVO, autobus la domenica
Con la linea 5, nessun autobus circolava la domenica. Con le linee 25 e 26, puoi fare il giro di Sartrouville nella direzione che desideri con un autobus ogni 70 minuti la domenica, su ogni linea.
Ma anche, più autobus nelle ore non di punta, nei giorni feriali e la sera
Nei giorni feriali, le frequenze saranno migliorate durante le ore non di punta e la sera con un autobus ogni 30 minuti dove potresti aspettare fino a 55 minuti.
Le linee 25 e 26 offrono anche una gamma più ampia, con autobus che circolano fino alle 22 la sera, non solo nei giorni feriali, ma anche il sabato e la domenica.