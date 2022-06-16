A Versailles, il servizio fornito dalla linea 115 è adattato:
· La fermata Vergennes non è più servita (posticipare le fermate: Hôtel de Ville o Gare des Chantiers Etats Généraux)
· La Gare des Chantiers è ora servita dalla fermata Gare des Chantiers - Etats Généraux, situata in rue des Etats Généraux e rue des Chantiers (la linea 22 continua a servire la fermata Gare des Chantiers - Abbé Rousseaux)
· Una nuova fermata è proposta rue des Etats Généraux: Noailles.
Grazie alla creazione della linea 115, la linea 22 offre ora un funzionamento più semplice con termini di partenza e arrivo identici.
Allo stesso modo, non sarà più necessario per gli studenti delle scuole medie e superiori del quartiere Metz di Jouy-en-Josas cercare gli orari che li riguardano tra le numerose partenze offerte dalla linea 22. Tutto quello che devono fare è consultare gli orari della nuova linea 115 per smaltirli facilmente!