Notizie simili

Per iscriverti alle informazioni sul traffico della tua linea, niente di più semplice: segui i 3 passaggi!
1. Lancio la mia app IDF Mobilités e clicco su Orari
Passo 1: Lancio la mia applicazione IDF Mobilités e clicco su Orari
2. Seleziono BUS, cerco la mia linea e la seleziono
Passaggio 2: seleziono BUS, cerco la mia linea e la seleziono
3. Seleziono la campana.
La mia linea è preferita e ora riceverò tutte le informazioni sul traffico.
Posso farlo per più righe!
Passo 3: Seleziono il campanello. La mia linea è preferita e ora riceverò tutte le informazioni sul traffico. Posso farlo per più righe!