Notizie simili

Iscriviti alle informazioni sul traffico della tua linea in 3 clic!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Per iscriverti alle informazioni sul traffico della tua linea, niente di più semplice: segui i 3 passaggi!

1. Lancio la mia app IDF Mobilités e clicco su Orari

2. Seleziono BUS, cerco la mia linea e la seleziono

3. Seleziono la campana.

La mia linea è preferita e ora riceverò tutte le informazioni sul traffico.

Posso farlo per più righe!

