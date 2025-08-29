Trovare gli orari del tuo autobus non è mai stato così veloce!
Ora, la maggior parte dei nostri orari alle fermate mostra un codice QR. Scansionandolo con il tuo smartphone, hai accesso diretto alle informazioni della fermata e della tua linea.
Puoi:
- Consulta gli orari in tempo reale della tua linea
- Vedi anche tutte le altre linee di autobus che servono la stessa fermata, anche da un altro territorio
- Scopri le interruzioni in corso sulla tua linea
- Trova l'orario completo della tua linea
- Accedi alla mappa dettagliata della linea per pianificare meglio i tuoi viaggi.