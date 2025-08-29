Novità: scansiona il codice QR del tuo orario e trova i tuoi passaggi in autobus in tempo reale

Buone notizie! Gli orari delle fermate dell'autobus si evolvono. Ora, scansionando il codice QR presente su ogni foglio orario, puoi accedere direttamente dal tuo smartphone agli orari di passaggio in tempo reale. E non è tutto: puoi anche trovare informazioni da altre linee che servono la stessa fermata.

Trovare gli orari del tuo autobus non è mai stato così veloce!

Ora, la maggior parte dei nostri orari alle fermate mostra un codice QR. Scansionandolo con il tuo smartphone, hai accesso diretto alle informazioni della fermata e della tua linea.

Puoi:

  • Consulta gli orari in tempo reale della tua linea
  • Vedi anche tutte le altre linee di autobus che servono la stessa fermata, anche da un altro territorio
  • Scopri le interruzioni in corso sulla tua linea
  • Trova l'orario completo della tua linea
  • Accedi alla mappa dettagliata della linea per pianificare meglio i tuoi viaggi.

Un modo pratico e veloce per preparare e anticipare al meglio i tuoi viaggi, ovunque tu sia!