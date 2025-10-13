Adotta il riflesso giusto: salgo, convalido.

Pubblicato su

Lettura 1 min

Sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine, come ovunque nell'Île-de-France, convalidare il tuo biglietto di trasporto è un gesto semplice ed essenziale. E se, ad ogni salita, iniziassi il tuo viaggio con fiducia?

Convalida il tuo biglietto, un gesto semplice e obbligatorio sugli autobus.

Viaggiare è convalidare anche abbonato!

Prima di goderti l'ultima Palma d'oro, prendi un biglietto, anche se sei un abbonato.

Sull'autobus,è lo stesso: la convalida è essenziale per viaggiare in regola, anche con un abbonamento.

Quindi, ad ogni salita, adotterò la convalida riflessa ed evito una multa di 35 €.

Convalidare significa garantire un posto per tutti!

Prima di entrare in mensa, prendiamo un biglietto, per essere sicuri di gustare le migliori bistecche fritte.

Sulle tue linee, è lo stesso: convalidare ad ogni salita significa consentire a Île-de-France Mobilités di conoscere l'utenza e adattare l'offerta di trasporto alle esigenze.

Così, ad ogni salita, adotto il riflesso di validazione e contribuisco al miglioramento dei miei viaggi futuri.

Nel trasporto pubblico, ogni convalida conta.

Questo piccolo gesto quotidiano ha un impatto concreto per te e per tutti i viaggiatori, ti permette di:

  • Proteggi i tuoi viaggi e viaggia in tutta tranquillità.
  • Contribuire a migliorare la mobilità di domani.

Un segnale acustico è sufficiente per iniziare i tuoi viaggi. Salgo, convalido!

Per trovare tutte le notizie del tuo territorio, vai al nostro account X: @StGermain_IDFM