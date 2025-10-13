Viaggiare è convalidare anche abbonato!
Prima di goderti l'ultima Palma d'oro, prendi un biglietto, anche se sei un abbonato.
Sull'autobus,è lo stesso: la convalida è essenziale per viaggiare in regola, anche con un abbonamento.
Quindi, ad ogni salita, adotterò la convalida riflessa ed evito una multa di 35 €.
Convalidare significa garantire un posto per tutti!
Prima di entrare in mensa, prendiamo un biglietto, per essere sicuri di gustare le migliori bistecche fritte.
Sulle tue linee, è lo stesso: convalidare ad ogni salita significa consentire a Île-de-France Mobilités di conoscere l'utenza e adattare l'offerta di trasporto alle esigenze.
Così, ad ogni salita, adotto il riflesso di validazione e contribuisco al miglioramento dei miei viaggi futuri.
Nel trasporto pubblico, ogni convalida conta.
Questo piccolo gesto quotidiano ha un impatto concreto per te e per tutti i viaggiatori, ti permette di:
- Proteggi i tuoi viaggi e viaggia in tutta tranquillità.
- Contribuire a migliorare la mobilità di domani.
Un segnale acustico è sufficiente per iniziare i tuoi viaggi. Salgo, convalido!