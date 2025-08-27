Un'accoglienza locale
Situato Place André Malraux, vicino alla stazione ferroviaria di Saint-Germain-en-Laye, nel cuore del tuo territorio, l'Agenzia di autobus apre le sue porte per tutta la settimana.
Che tu sia uno studente, uno studente, un lavoratore attivo, che vive nel territorio di Saint Germain Boucles de Seine o semplicemente di passaggio, il nostro team ti accompagna in tutte le tue procedure relative al trasporto.
La tua vita quotidiana è più facile
Più che un semplice punto vendita, la Bus Agency è uno spazio progettato per semplificarti la vita!
Ricaricare la tua carta Navigo all'ultimo minuto, ritirare un volantino orario, risolvere un problema di abbonamento o essere consigliato nelle tue scelte, qui, ogni passo diventa più veloce.
Un relè per le tue procedure online
La tua agenzia di autobus è anche un collegamento diretto con il mondo digitale di Île-de-France Mobilités. Accesso a informazioni in tempo reale, biglietti dematerializzati o oggetti trovati, sei accompagnato in ogni fase del processo.
Una borsa o un telefono dimenticato su un autobus?
Dichiaralo online e ritiralo direttamente in Agenzia se lo abbiamo trovato!