L'agenzia di autobus del territorio di Saint Germain Boucles de Seine risponde a tutte le tue domande!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Hai bisogno di una consulenza, di un biglietto di trasporto o di un supporto personalizzato? L'agenzia di autobus nel tuo territorio ti accoglie per rispondere alle tue domande e guidarti nei tuoi viaggi quotidiani. E se venissi a scoprire questo servizio pensato per te?

L'agenzia di autobus del territorio di Saint Germain Boucles de Seine, Place André Malraux a Saint-Germain-en-Laye.

Un'accoglienza locale

Situato Place André Malraux, vicino alla stazione ferroviaria di Saint-Germain-en-Laye, nel cuore del tuo territorio, l'Agenzia di autobus apre le sue porte per tutta la settimana.

Che tu sia uno studente, uno studente, un lavoratore attivo, che vive nel territorio di Saint Germain Boucles de Seine o semplicemente di passaggio, il nostro team ti accompagna in tutte le tue procedure relative al trasporto.

La tua vita quotidiana è più facile

Più che un semplice punto vendita, la Bus Agency è uno spazio progettato per semplificarti la vita!

Ricaricare la tua carta Navigo all'ultimo minuto, ritirare un volantino orario, risolvere un problema di abbonamento o essere consigliato nelle tue scelte, qui, ogni passo diventa più veloce.

Un'offerta completa per rendere più facile il tuo viaggio!

Un relè per le tue procedure online

La tua agenzia di autobus è anche un collegamento diretto con il mondo digitale di Île-de-France Mobilités. Accesso a informazioni in tempo reale, biglietti dematerializzati o oggetti trovati, sei accompagnato in ogni fase del processo.

Una borsa o un telefono dimenticato su un autobus?

Dichiaralo online e ritiralo direttamente in Agenzia se lo abbiamo trovato!

Scopri il servizio oggetti smarriti

Per trovare tutte le notizie del tuo territorio, vai all'account X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM