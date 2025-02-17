Fermate invariate, orari adattati
Il percorso e le fermate del tuo autobus sulla linea 262 sono mantenuti. Gli orari e la frequenza sono adattati, con un'ampiezza leggermente ampliata nei giorni feriali e nei fine settimana.
Nuova procedura per i biglietti SMS
Per acquistare i biglietti via SMS, è ora necessario inviare ARGBDS al 93100.
Nuovi contatti
Per accedere a tutte le informazioni pratiche sul tuo territorio Argenteuil Boucles de Seine, sei all'indirizzo giusto! Vai all'inizio di questa pagina per scaricare i tuoi orari, per contattarci o per conoscere le condizioni del traffico.
Per seguire le notizie della tua linea di autobus sul social network X, aggiungi semplicemente l'account @ARGBDS_IDFM ai tuoi preferiti.
E se hai domande, chiamaci sulla linea dedicata allo 0800 10 20 20 (servizio e chiamata gratuita).