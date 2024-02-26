Con la rinumerazione delle linee, scopri il nuovo codice SMS Ticket sul territorio di Roissy Est dal 22 aprile 2024!

A bordo, non c'è bisogno di spiccioli, è possibile acquistare un biglietto dell'autobus con un semplice SMS!

La rinumerazione delle linee sul territorio di Roissy Est è accompagnata da un nuovo codice SMS, con un codice per linea!

Come funziona?

  1. Invia il codice BUS + numero di linea al 93100 via SMS ad esempio BUS2116, 2118 ...
  2. Ricevi il tuo biglietto SMS
  3. Viaggia sulla tua linea

Valido per 1 ora senza collegamenti al costo di 2,50 euro (+ eventuale costo dell'SMS per abbonamenti mobili non inclusi SMS illimitati). Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

Il biglietto SMS Boardboard è venduto esclusivamente singolarmente sulla linea di autobus utilizzata.  Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.

Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita:
Île-de-France Mobilités > sezione Tariffe.