Fai riparare gratuitamente la tua bicicletta alla stazione degli autobus di Magny-en-Vexin il 28 maggio dalle 14:00 alle 18:00
In occasione della Giornata mondiale della bicicletta 2024 , lunedì 3 giugno, Île-de-France Mobilités desidera promuovere e sostenervi nell'uso di questa modalità di trasporto dolce! Così, sul territorio del Vexin, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette alla stazione.
Venite a trovarci alla stazione di Magny-en-Vexin martedì 28 maggio, dalle 14 alle 18.
Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori come revisioni e parti soggette a usura.
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @Vexin_IDFM