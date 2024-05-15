Fai riparare gratuitamente la tua bicicletta alla stazione di Aulnay-sous-Bois lunedì 3 giugno dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
In occasione della Giornata mondiale della bicicletta 2024 , lunedì 3 giugno, Île-de-France Mobilités desidera promuovere e sostenervi nell'uso di questa modalità di trasporto dolce! Così, nella zona di Terres d'Envol, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette alla stazione.
Incontra i nostri team alla stazione di Aulnay-sous-Bois lunedì 3 giugno, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori e le parti necessarie possono essere fornite!
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio visita il nostro account X (ex-Twitter): @Envol_IDFM