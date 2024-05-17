Fai riparare gratuitamente la tua bicicletta alla stazione di Juvisy-sur-Orge, parcheggio biciclette sul lato del municipio il 3 giugno dalle 15:00 alle 18:30
In occasione della Giornata mondiale della bicicletta 2024 , lunedì 3 giugno, Île-de-France Mobilités desidera promuovere e sostenervi nell'uso di questa modalità di trasporto dolce! Così, nella regione Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette alla stazione.
Incontra i nostri team alla stazione di Juvisy-sur-Orge presso il parcheggio delle biciclette sul lato del municipio lunedì 3 giugno, dalle 15:00 alle 18:30.
Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori come revisioni e parti soggette a usura.
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio visita il nostro account X (ex-Twitter): @CoeurEs_IDFM