Fai riparare gratuitamente la tua bicicletta alla stazione di Enghien-les-Bains venerdì 7 giugno dalle 16:00 alle 19:00
In occasione della Giornata mondiale della bicicletta 2024 , venerdì 7 giugno, Île-de-France Mobilités desidera promuovere e sostenervi nell'uso di questa modalità di trasporto dolce! Così, sul territorio della valle di Montmorency, Île-de-France Mobilités organizza uno stand di riparazione di biciclette alla stazione.
Incontra i nostri team alla stazione di Enghien-les-Bains venerdì 7 giugno, dalle 16:00 alle 19:00.
Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori e le parti necessarie possono essere fornite!
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio visita il nostro account X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM