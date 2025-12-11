Notizie simili

Due parcheggi per biciclette si troveranno presto sul tuo territorio di Coeur d'Essonne nelle stazioni di Égly e Breuillet - Bruyères-le-Châtel con spazi gratuiti in libero accesso e senza abbonamento, nonché spazi chiusi e sicuri accessibili tramite abbonamento.

Avviso ai ciclisti di tutti i giorni o occasionali, trovare dal 2 febbraio 2026, parcheggi per biciclette per raggiungere facilmente il tuo autobus o la tua stazione.

Armadietti accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

Stazione Egly: 10 posti sicuri e 10 posti ad accesso libero

Stazione Breuillet - Bruyères-le-Châtel: 20 posti sicuri e 10 posti ad accesso libero

Come funziona?

Sottoscrivi un abbonamento giornaliero, mensile o annuale e accedi al parcheggio delle biciclette con il tuo Navigo o Navigo Easy.

I titolari di un abbonamento annuale Navigo, imagineR scuola / studente beneficiano gratuitamente.