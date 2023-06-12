Notizie simili

Trova le notizie delle tue linee nel territorio della Marna e della Senna sulla tua pagina di notizie locali sul sito web di Île-de-France Mobilités
Dal 1 ° agosto, i tuoi contatti cambiano ma le tue linee rimangono!
Trova tutte le notizie, i percorsi e gli orari delle tue linee sul sito iledefrance-mobilites.fr
E sull'account twitter del territorio @MarneSeine_IDFM (@ReseauBusSTRAV fino al 31 luglio).
Ricordati di iscriverti all'avviso di informazioni sul traffico delle tue linee.
Spieghiamo tutto qui > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus
Elenco dei comuni serviti: Créteil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Crosnes, Yerres, Brunoy, Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie, Noiseau, La Queue-en-Brie, Pontault-Combault, Ormesson-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Chennevières-sur-Marne, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny, Servon, Mandres-les-Roses, Férolles-Attilly e Périgny.