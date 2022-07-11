Il nuovo territorio Essonne Sud Ouest è composto da 64 comuni e comprende 3 aree abitative:
- Il settore Étampois
- Il settore Dourdanais
- Il settore tra Juine e Renarde, intorno a Étréchy e Lardy.
Questo territorio comprende:
- 46 linee regolari, tra cui 3 linee espresse che forniscono servizi intra e intercomunali e consentono di raggiungere le stazioni RER C del territorio e molti luoghi di interesse (luoghi di studio, strutture sanitarie, strutture ricreative e sportive, aree di lavoro).
- 3 servizi di trasporto a richiesta, nuovi servizi introdotti il 1° agosto 2022, uno per ciascuno dei settori sopra menzionati
- 1 servizio di autobus serale dalla stazione ferroviaria di Étampes.
Tre linee espresse
Essonne Sud Ouest – indici delle 3 linee espresse
- 91-02 : DOURDAN (SNCF) - Parc COURTABOEUF - ORSAY LE GUICHET(RER)
- 91-03 : DOURDAN - LONGVILLIERS - BRIIS-SOUS-FORGES - MASSY
- 91-07 : ETAMPES (RER) - LA FORET-LE-ROI - LES GRANGES-LE-ROI - DOURDAN (RER)
Il settore Étampois
Essonne Sud Ouest – indici di linea Settore Étampois
- 1: Bourdon Wood - Ospedale
- 2: Croce di Vernailles - Salle des Fêtes
- 3: Étampes Saint-Martin - Étampes Saint-Pierre
- 5: Ospedale- St Pierre -Ospedale
- 6: Ospedale - Saint Martin - Ospedale
- 316: Méréville Montreau - Bassa HLP
- 317 : Estouches - Francobolli HLM bassi
- 318 : Estouches Estouches - Francobolli HLM bassi
- 319 : Stazione di Étampes - Cerny Lycée
- 330 : Angerville - Étampes - Arpajon
- 331 : Étampes - La Ferté Alais - Arpajon
- 306-04 : Mérobert - St-Escobille - Dourdan
- 306-12: Monnerville (Posta) - Dourdan (Ippodromo)
- 332 : Étampes - Méreville
- 68-13A : Villeconin - Dourdan
- 68-13B : Sermaise - Dourdan
- 913-17A: Mauchamps - Collegio Guinette
- 913-17B : Chauffour lés Etréchy - Collège de Guinette
- 913-17C : Brières-les-Scellés - Etampes
- 913-07 : St-Escobille - Boutervilliers - Étampes
- 913-08: Étampes – Morigny - Champigny
- 913-10 : Mérobert – Chalo -St-Mars - Étampes
- 913-50: Étréchy – Étampes
- TàD Timbri
- Servizio serale di Étampes
Il settore Dourdanais
Essonne Sud Ouest – indici delle linee Settore Dourdanais
- 22: Dourdan – Paray-Douaville
- 41: Stazione di Dourdan > Stazione di Dourdan via Boulevard des Allies
- 42: Stazione di Dourdan > Stazione via Hospital
- 43S : Piscina - Ippodromo
- 44S: Avenue de Paris - Ippodromo
- 45S : Jubé de la Perelle - Ippodromo
- 61: Dourdan - Stazione di Dourdan
- 62: Centro di Angervilliers - Dourdan-la-Forêt
- 63: Monumento di Limours - Dourdan-la-Forêt
- TàD Dourdan
L'area tra Juine e Renarde, intorno a Étréchy e Lardy
Essonne Sud Ouest – indici delle linee settoriali tra Juine e Renarde, intorno a Étréchy e Lardy
- 104: Lardy - La Norville
- 320: Lardy Collège Tillon - Janville-sur-Juine Gillevoisin
- 321: Lardy Collège Tillon - Lardy 20 rue Panserot
- 322: Stazione Lardy di Bouray - Etampes HLM Bas
- 323: Lardy Bouray Station - Etréchy Étréchy Station
- 324 : Auvers Saint Georges Moulin - Gare de La Ferté Alais
- 325 : La Ferté Alais Ecole Vieilles Vignes - Cerny Lycée
- 10-01 : Lardy Bouray Station - Lardy Bouray Station
- 69-09 : Étréchy - Étréchy
- 68-14 : Torfou - Étréchy
- 68-16 : Étréchy – Étréchy
- TàD Étréchy / Lardy
Tutte le informazioni sulle tue linee autobus Essonne Sud Ouest
Per le linee regolari, trovate tutte le informazioni sul portale Île-de-France Mobilités e sull'account twitter: @EssonneSO_IDFM
Per i servizi TàD, trova tutte le informazioni e prenota il tuo viaggio su: tad.idfmobilites.fr