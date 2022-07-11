Benvenuti nel nuovo territorio "Essonne Sud Ouest"

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Lettura 3 min

Trova tutte le informazioni essenziali sul territorio Essonne Sud Ouest.

Il nuovo territorio Essonne Sud Ouest è composto da 64 comuni e comprende 3 aree abitative:

  1. Il settore Étampois
  2. Il settore Dourdanais
  3. Il settore tra Juine e Renarde, intorno a Étréchy e Lardy.

Questo territorio comprende:

  • 46 linee regolari, tra cui 3 linee espresse che forniscono servizi intra e intercomunali e consentono di raggiungere le stazioni RER C del territorio e molti luoghi di interesse (luoghi di studio, strutture sanitarie, strutture ricreative e sportive, aree di lavoro).
  • 3 servizi di trasporto a richiesta, nuovi servizi introdotti il 1° agosto 2022, uno per ciascuno dei settori sopra menzionati
  • 1 servizio di autobus serale dalla stazione ferroviaria di Étampes.

 

Tre linee espresse

Essonne Sud Ouest – indici delle 3 linee espresse

 

Il settore Étampois

Essonne Sud Ouest – indici di linea Settore Étampois

Essonne Sud Ouest – indici di linea Settore Étampois

 

Il settore Dourdanais

Essonne Sud Ouest – indici delle linee Settore Dourdanais

Essonne Sud Ouest – indici delle linee Settore Dourdanais

 

L'area tra Juine e Renarde, intorno a Étréchy e Lardy

Essonne Sud Ouest – indici delle linee settoriali tra Juine e Renarde, intorno a Étréchy e Lardy

Essonne Sud Ouest – indici delle linee settoriali tra Juine e Renarde, intorno a Étréchy e Lardy

Tutte le informazioni sulle tue linee autobus Essonne Sud Ouest

Per le linee regolari, trovate tutte le informazioni sul portale Île-de-France Mobilités e sull'account twitter: @EssonneSO_IDFM

Per i servizi TàD, trova tutte le informazioni e prenota il tuo viaggio su: tad.idfmobilites.fr