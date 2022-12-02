Notizie simili

Dal 1° gennaio 2023, Francilité Saint-Quentin-en-Yvelines, filiale del Gruppo Lacroix & Savac, gestisce le linee del territorio "Saint-Quentin-en-Yvelines" per conto di Île-de-France Mobilités.
Questo territorio, composto da 12 comuni, serve 24 comuni e 7 stazioni con 51 linee:
6 linee forti che strutturano il territorio, le più trafficate
Linee forti: 8, 414, 415, 417, 418 e 465
- 8: Les Clayes-sous-Bois Stazione degli autobus <=> Plaisir-Grignon </=>
- 414: Trappes-Gare <=> Montigny – Saint-Exupéry</=>
- 415: Le Mesnil – Place du Mesnil <=> Bois d'Arcy – Méliès – Croix Bonnet</=>
- 417: Trappes – Gare <=> La Verrière – Gare</=>
- 418: Trappes – Gare <=> Plaisir – Z.I. Le Gâtines</=>
- 465: Montigny -Saint-Quentin Gare <=> Guyancourt – Villaroy</=>
17 linee principali che completano le linee forti
Linee principali: 9, 10, 44, 45, 401, 419, 420, 422, 423, 424, 439, 461, 463, 464, 467 e 468
- 9 : Plaisir Marché <=> Plaisir-Grigon Stazione Binario 9</=>
- 10: Plaisir-Grignon Stazione binario 2 <=> Stazione degli autobus P. Delouvrier</=>
- 44: Piacere – Grignon <=> Versailles Chantiers</=>
- 45 : Villepreux <=> Chavenay</=>
- 401: Versailles – Cantiere navale <=> Maurepas Village</=>
- 419: Montigny-le-Bretonneux – Istituto franco-giapponese <=> Magny-les-Hameaux – Mérantais</=>
- 420: La Verrière Gare <=> Trappes Pissaloup</=>
- 422: La Verrière Gare <=> Elancourt Les Côtes</=>
- 423 : La Verrière Gare <=> La Verrière Gare</=>
- 424: La Verrière Gare <=> La Verrière Gare</=>
- 439: Versailles Chantiers Gare <=> Voisins – Chamfleury</=>
- 461: Montigny – Saint-Quentin Gare <=> Magny-Mérantais</=>
- 463: Montigny – Saint-Quentin Gare <=> Elancourt – De Lattre de Tassigny</=>
- 464: Montigny – Saint-Quentin Gare <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse – Stazione</=>
- 467: Montigny – Saint Quentin Gare <=> Guyancourt – Villaroy</=>
- 468: Montigny – Saint-Quentin Gare <=> Guyancourt – E. Viollet-le-Duc</=>
4 linee locali che intrecciano finemente il territorio
Linee locali: 402, 430, 431 e 459
- 402 : Trappes-Gare <=> La Verrière - Gare</=>
- 430: Stazione di <=> Trappes Trappes Gare (circuito urbano)</=>
- 431: Trappole <=> Hennequin Trappole Hennequin</=>
- 459: La Verrière Gare <=> Elancourt Francia in miniatura</=>
7 linee puntuali dedicate alle aree di occupazione e che consentono di trasportare i residenti verso grandi aree di lavoro
Linee puntuali: 6, 20, 50, 440, 441, 444, 460, 466
- 6 : Plaisir-Grignon Gare Quai 4 <=> Trappes Pissaloup</=>
- 20: Les Clayes-sous-Bois Stazione degli autobus <=> di Noisy-Le-Roi</=>
- 50: Plaisir-Grignon Gare Quai 3 <=> Montigny-le-Bretonneux Gare routière des Prés</=>
- 440: Montigny – Lycée Descartes <=> Versailles Chantiers Gare</=>
- 441 : Maurepas Grand'Mare <=> Guyancourt Trou Berger / Guyancourt 60 Arpents - Technocentre</=>
- 444: Montigny St-Quentin Gare <=> Magny-les-Hameaux Le Buisson</=>
- 460: Guyancourt Odyssée technocentre <=> Montigny Saint-Quentin-Gare</=>
- 466: Montigny St-Quentin Gare <=> Guyancourt – 60 arpents - Technocentre</=>
17 linee scolastiche dedicate al trasporto degli studenti verso le scuole del territorio
Linee scolastiche: 42, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, AQ, BL, CSP, JV e TG
- 42: Les Clayes-sous-Bois <=> Villepreux</=>
- 448: Le Mesnil-St-Denis Place du Mesnil <=> Montigny Les Bretonneux Collège St-François d'Assise</=>
- 449 : Elancourt Francia Miniature ó<=> BUC-Lycée Franco-Allemand</=>
- 450: Montigny-le-Bretonneux Collegio St-François d'Assise <=> Maurepas Grand'Mare</=>
- 451: Voisins-le-Bretonneux Collège Hélène Boucher <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse Gare</=>
- 452: Voisins-le-Bretonneux La Bretonnière <=> Voisins-le-Bretonneux Collège Champollion</=>
- 453: Guyancourt E. Viollet-le-Duc <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse Stazione ferroviaria</=>
- 454: Montigny-le-Bretonneux Collegio St-François d'Assise <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse Stazione ferroviaria</=>
- 455: Guyancourt Bouviers <=> Montigny-le-Bretonneux Collegio St-François d'Assise</=>
- 456: Voisins-le-Bretonneux Champollion College <=> Buc Liceo franco-tedesco</=>
- 457 : Chateaufort Place / Magny-les-Hameaux Z.A du Bois des Roches <=> Montigny-le-Bretonneux Collegio St-François d'Assise</=>
- 458: Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Gare <=> Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin-Gare</=>
- QA: Collège Apollinaire <=> Léon Blun</=>
- BL: Collegio Apollinaire <=> Lamartine</=>
- CSP: La Chaîne <=> Collège La Clef Saint Pierre</=>
- JV: Liceo Jean Vilar <=> Mare a Les Saules</=>
- TG: Rond-Point de Grignon <=> Collège Apollinaire</=>