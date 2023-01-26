Benvenuti nel territorio di Vélizy Vallées!

Trova tutte le informazioni essenziali sul territorio di Vélizy Vallées.

Il territorio di Vélizy Vallées organizza principalmente il servizio di autobus:

  • dell'est e del sud-est della comunità di agglomerazione di Versailles Grand Parc: Bièvres, Buc, Châteaufort, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay e Viroflay
  • e diversi comuni limitrofi: Magny-les-Hameaux, Saclay e Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Questo territorio ha 33 linee regolari che forniscono servizi intra o intercomunali e consentono di raggiungere:

  • più di 20 stazioni e stazioni della rete tranviaria TRENO/RER
  • molti luoghi di interesse come il centro della città di Versailles e i centri per l'impiego di Buc e Loges-en-Josas e Vélizy-Villacoublay
  • il campus HEC di Jouy-en-Josas, il liceo franco-tedesco di Buc e molti college e scuole superiori della zona
Mappatura del territorio di Vélizy Vallées

Le principali stazioni e stazioni della rete TRENO/RER METRO TRAM servite dalle linee regolari del territorio (escluse le linee scolastiche)

Tabella delle principali stazioni e stazioni della rete TRENO/RER METRO TRAM servite dalle linee regolari del territorio (escluse le linee scolastiche)

Linee regolari che collegano il territorio a Versailles

  • Linea 22  – Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> , Bièvres, Burospace
  • Linea 23– Versailles Europe <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6
  • Linea 24– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Vélizy-Villacoublay Centro Commerciale
  • Linea 260– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> , Magny-les-Hameaux, ZA du Bois des Roches
  • Linea 261– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc Haut Pré
  • Linea 262– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
  • Linea 263– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
  • Linea 264– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas
  • Autobus serale "Versailles Chantiers" – nuovo servizio dal 29/08/2022

Linee regolari che collegano il territorio alle stazioni di Chaville

  • Linea 32  – Chaville Gare de Chaville Rive Droite <> Jouy-en-Josas HEC Campus
  • Linea 33– Chaville Gare de Chaville Rive Droite <> Gare de Bièvres
  • Linea 34– Chaville Gare de Chaville Rive Droite <> Vélizy-Villacoublay Centro Commerciale

Linee regolari che collegano il territorio al Ponte e al Museo di Sèvres

  • Linea 40  – Boulogne-Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Inovel Parc Nord
  • Linea 42– Boulogne Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay L'Onde Maison des Arts
  • Linea 45– Sèvres Museo di Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Municipio di Vélizy

Linee regolari che forniscono servizi locali a Jouy-en-Josas, Saclay e Vélizy-Villacoublay

  • Linea 11  – Stazione di Jouy-en-Josas <> Saclay Val d'Albian Villeras
  • Linea 12– Stazione Jouy-en-Josas <> Jouy-en-Josas INRAE
  • Linea 31– Vélizy-Villacoublay Robert Wagner <> Viroflay Chaville-Vélizy Gare

Linee regolari per le scuole

A partire dal 1° settembre 2022, 11 delle 15 linee regolari scolastiche del territorio cambieranno numero. Scopri subito il nuovo numero della tua linea!

Tabella delle linee regolari per le scuole

* Le partenze della linea 22 rilevata dalla nuova linea 115 sono solo quelle che circolano tra il quartiere Metz a Jouy-en-Josas, la Gare de Versailles Château Rive Gauche e il liceo Jules Ferry