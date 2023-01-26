Il territorio di Vélizy Vallées organizza principalmente il servizio di autobus:
- dell'est e del sud-est della comunità di agglomerazione di Versailles Grand Parc: Bièvres, Buc, Châteaufort, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay e Viroflay
- e diversi comuni limitrofi: Magny-les-Hameaux, Saclay e Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Questo territorio ha 33 linee regolari che forniscono servizi intra o intercomunali e consentono di raggiungere:
- più di 20 stazioni e stazioni della rete tranviaria TRENO/RER
- molti luoghi di interesse come il centro della città di Versailles e i centri per l'impiego di Buc e Loges-en-Josas e Vélizy-Villacoublay
- il campus HEC di Jouy-en-Josas, il liceo franco-tedesco di Buc e molti college e scuole superiori della zona
Mappatura del territorio di Vélizy Vallées
Le principali stazioni e stazioni della rete TRENO/RER METRO TRAM servite dalle linee regolari del territorio (escluse le linee scolastiche)
Tabella delle principali stazioni e stazioni della rete TRENO/RER METRO TRAM servite dalle linee regolari del territorio (escluse le linee scolastiche)
Linee regolari che collegano il territorio a Versailles
Vélizy Vallées - Indici delle linee regolari che collegano il territorio a Versailles (22, 23, 24, 260, 261, 262, 263, 264)
- Linea 22 – Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> , Bièvres, Burospace
- Linea 23– Versailles Europe <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6
- Linea 24– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Vélizy-Villacoublay Centro Commerciale
- Linea 260– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> , Magny-les-Hameaux, ZA du Bois des Roches
- Linea 261– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc Haut Pré
- Linea 262– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Linea 263– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Linea 264– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas
- Autobus serale "Versailles Chantiers" – nuovo servizio dal 29/08/2022
Linee regolari che collegano il territorio alle stazioni di Chaville
Vélizy Vallées - Indici delle linee regolari che collegano il territorio alle stazioni di Chaville (32, 33, 34)
Linee regolari che collegano il territorio al Ponte e al Museo di Sèvres
Vélizy Vallées - Indici delle linee regolari che collegano il territorio al Ponte e al Museo di Sèvres (40, 42, 45)
Linee regolari che forniscono servizi locali a Jouy-en-Josas, Saclay e Vélizy-Villacoublay
Vélizy Vallées - Indici delle linee regolari rassicuranti dei servizi locali a Jouy-en-Josas, Saclay e Vélizy-Villacoublay (11, 12, 31)
Linee regolari per le scuole
A partire dal 1° settembre 2022, 11 delle 15 linee regolari scolastiche del territorio cambieranno numero. Scopri subito il nuovo numero della tua linea!
Tabella delle linee regolari per le scuole
* Le partenze della linea 22 rilevata dalla nuova linea 115 sono solo quelle che circolano tra il quartiere Metz a Jouy-en-Josas, la Gare de Versailles Château Rive Gauche e il liceo Jules Ferry