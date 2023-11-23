Notizie simili

Benvenuti nella vostra pagina IDF West Lines News!

Benvenuti nella vostra pagina IDF West Lines News!

Mappa delle linee del territorio dell'IDF Ovest

Dal 1 ° gennaio 2024, trova qui le notizie di tutte le tue linee IDF West!

Elenco delle linee del territorio IDF Ovest

Linea Express 04: Saint-Quentin-en-Yvelines <> Poissy / Peugeot

Linea Express 16: Cergy Prefettura <> Saint-Quentin-en-Yvelines

Linea Express 27: Cergy Prefettura <> Saint-Germain-en-Laye

Linea Express 78: Mantes-la-Ville <> cantone di Saint-Quentin-en-Yvelines

Linea Express 80 : Mantes-la-Jolie/ Les Mureaux <> Cergy Préfecture

Linea Express 307: Vélizy-Villacoublay <> - comune francese

Linea Express 91-10: Aeroporto <> di Orly Saclay <> Saint-Quentin-en-Yvelines

Linea Express 91-11: Massy-Palaiseau <> Saclay <> Saint-Quentin-en-Yvelines

Linea 39-12: Versailles <> Technocentre Guyancourt

Linea 39-34 : Boulogne-Billancourt <> Technocentre Guyancourt

Linea 475 : Parigi Porte d'Orléans <> Guyancourt / Trappes

Linea 501: <> Nanterre cantone di Saint-Quentin

Linea 503: Nanterre <> St Quentin-en-Yvelines

Linea 15: Saint-Cloud <> Elancourt / Trappole / Piacere

Linea 17: Boulogne-Billancourt <> Plaisir

