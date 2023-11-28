Benvenuti nella vostra pagina News!

Dal 1° gennaio 2024, trova qui le novità di tutte le tue linee Cergy-Pontoise Confluence!

Lista delle linee del territorio Cergy-Pontoise Confluence

Linea 4: Conflans Sainte Honorine - Achères - Saint Germain en Laye

Linea 5: Conflans-Sainte-Honorine - Achères - Poissy

Linea 5S: Conflans-Sainte-Honorine - Saint-Germain-en-Laye - Leonardo da Vinci

Linea 11: Conflans Sainte Honorine (SNCF Romagné) - Herblay (Les Buttes Blanches)

Linea 14: Conflans Sainte Honorine (RER Conflans Fin d'Oise)- Neuville sur Oise (SNCF)

Linea 17A: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)

Linea 17B: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)

Linea A1: Servizio urbano Achères - Achères

Linea A2: Achères - Poissy

Linea 29: Neuville Université RER - Pontoise Gare

Linea 30: Pontoise Canrobert RER - Pontoise Canrobert RER

Linea 33: Neuville Université RER - Pontoise gal de Gaulle SNCF

Linea 34: Cergy-le Haut RER - Neuville Université RER

Linea 35: Pontoise Général de Gaulle RER - Cergy-le Haut RER

Linea 36: Pontoise Canrobert RER - Courdimanche Croizettes

Linea 38: Cergy Préfecture RER - Menucourt La Taillette

Linea 39: Cergy-Saint-Christophe RER - Menucourt Croce del Giubileo

Linea 40: Cergy-Saint-Christophe RER - Vauréal La Siaule

Linea 42: Cergy Préfecture RER - Pontoise les Beurriers

Linea 43: Pontoise Place du Général de Gaulle RER - Osny les Patis

Linea 44: Cergy-Préfecture RER - Cergy-Saint-Christophe RER

Linea 45: Pontoise Canrobert RER - Cergy le Haut RER

Linea 46: Pontoise Gare - Cergy-Saint-Christophe RER

Linea 47: Jouy le Moutier Croce Saint Jacques - Vauréal Georges Brassens

Linea 48: Cergy-Prefettura RER - Vauréal Les Toupets/Jouy le Moutier Écancourt

Linea 49: Cergy-Préfecture RER - Neuville Université RER

Linea 55: Conflans Gare - Gare de Liesse RER C

Linea 56: Pontoise Canrobert RER - Méry-sur-Oise Gare

Linea 57: Osny Stade Christian Léon - Saint Ouen l'Aumône Lycée T. Jean Perrin

Linea 58: Pontoise Canrobert RER - Saint Ouen l'Aumône Avenue de la Mare

Linea 59: Cergy-Prefettura RER - Saint Ouen l'Aumône Fond de Vaux

Linea 60: Cergy-Préfecture RER - Osny Clinique Sainte Marie