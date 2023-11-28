Dal 1° gennaio 2024, trova qui le novità di tutte le tue linee Cergy-Pontoise Confluence!
Linea 4: Conflans Sainte Honorine - Achères - Saint Germain en Laye
Linea 5: Conflans-Sainte-Honorine - Achères - Poissy
Linea 5S: Conflans-Sainte-Honorine - Saint-Germain-en-Laye - Leonardo da Vinci
Linea 11: Conflans Sainte Honorine (SNCF Romagné) - Herblay (Les Buttes Blanches)
Linea 14: Conflans Sainte Honorine (RER Conflans Fin d'Oise)- Neuville sur Oise (SNCF)
Linea 17A: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)
Linea 17B: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)
Linea A1: Servizio urbano Achères - Achères
Linea A2: Achères - Poissy
Linea 29: Neuville Université RER - Pontoise Gare
Linea 30: Pontoise Canrobert RER - Pontoise Canrobert RER
Linea 33: Neuville Université RER - Pontoise gal de Gaulle SNCF
Linea 34: Cergy-le Haut RER - Neuville Université RER
Linea 35: Pontoise Général de Gaulle RER - Cergy-le Haut RER
Linea 36: Pontoise Canrobert RER - Courdimanche Croizettes
Linea 38: Cergy Préfecture RER - Menucourt La Taillette
Linea 39: Cergy-Saint-Christophe RER - Menucourt Croce del Giubileo
Linea 40: Cergy-Saint-Christophe RER - Vauréal La Siaule
Linea 42: Cergy Préfecture RER - Pontoise les Beurriers
Linea 43: Pontoise Place du Général de Gaulle RER - Osny les Patis
Linea 44: Cergy-Préfecture RER - Cergy-Saint-Christophe RER
Linea 45: Pontoise Canrobert RER - Cergy le Haut RER
Linea 46: Pontoise Gare - Cergy-Saint-Christophe RER
Linea 47: Jouy le Moutier Croce Saint Jacques - Vauréal Georges Brassens
Linea 48: Cergy-Prefettura RER - Vauréal Les Toupets/Jouy le Moutier Écancourt
Linea 49: Cergy-Préfecture RER - Neuville Université RER
Linea 55: Conflans Gare - Gare de Liesse RER C
Linea 56: Pontoise Canrobert RER - Méry-sur-Oise Gare
Linea 57: Osny Stade Christian Léon - Saint Ouen l'Aumône Lycée T. Jean Perrin
Linea 58: Pontoise Canrobert RER - Saint Ouen l'Aumône Avenue de la Mare
Linea 59: Cergy-Prefettura RER - Saint Ouen l'Aumône Fond de Vaux
Linea 60: Cergy-Préfecture RER - Osny Clinique Sainte Marie