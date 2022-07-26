mappa del territorio di Parigi Saclay
Organizzata attorno alla Communauté d'agglomération Paris Saclay, la vostra nuova rete unificata serve i comuni di Massy, Palaiseau, Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Orsay e Saclay
Il territorio dispone di 44 linee di autobus regolari, che permettono di raggiungere:
· 10 stazioni RER B, 3 stazioni RER C e stazione TGV Massy
· Un gran numero di luoghi di interesse e centri di occupazione come il parco commerciale Courtabœuf, l'altopiano di Saclay o il centro commerciale Les Ulis 2
· Campus universitari e scolastici, compresi i campus dell'Université Paris Saclay e le grandes écoles (ENS Paris Saclay, CentraleSupélec, École Polytechnique, ecc.)
A presto sulla tua rete.