Il territorio di Bièvre organizza principalmente il servizio di autobus:
- Dall'ente pubblico territoriale della Vallée Sud - Grand Paris: i principali comuni interessati sono Antony, Châtenay-Malabry, Clamart e Le Plessis-Robinson
- Da diversi comuni della comunità di agglomerazione Paris-Saclay: Massy, Verrières-le-Buisson e Wissous
Questo territorio ha 6 linee regolari e 2 linee scolastiche che permettono di raggiungere:
Diverse stazioni e stazioni della rete Île-de-France Mobilités:
- Linee RER B e C che servono il territorio a est e a sud
- Dal tram T6 che attraversa Clamart e costeggia Le Plessis-Robinson
- Da TVM a La Croix de Berny
I principali poli occupazionali del territorio:
- Il quartiere degli affari di La Croix de Berny (Antony)
- Il quartiere degli affari Novéos (Le Plessis-Robinson / Clamart)
- Il parco tecnologico (Le Plessis-Robinson / Clamart)
- Il sito di progettazione e produzione di Schlumberger (Clamart)
- Antonypole (Antony)
Molte istituzioni educative, culturali o sanitarie come il CREPS dell'Île-de-France a Châtenay-Malabry o l'ospedale Béclère a Clamart
Dall'estate del 2023, potrai prendere il nuovo tram T10 che attraverserà l'intero territorio di Bièvre: da Clamart a La Croix de Berny passando per Châtenay-Malabry e Le Plessis-Robinson.