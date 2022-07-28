Benvenuti nella vostra rete di autobus nel territorio di Bièvre!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Trova in questa pagina tutte le informazioni essenziali per facilitare i tuoi spostamenti sul territorio.

Il territorio di Bièvre organizza principalmente il servizio di autobus:

  • Dall'ente pubblico territoriale della Vallée Sud - Grand Paris: i principali comuni interessati sono Antony, Châtenay-Malabry, Clamart e Le Plessis-Robinson
  • Da diversi comuni della comunità di agglomerazione Paris-Saclay: Massy, Verrières-le-Buisson e Wissous

Questo territorio ha 6 linee regolari e 2 linee scolastiche che permettono di raggiungere:

Diverse stazioni e stazioni della rete Île-de-France Mobilités:

  • Linee RER B e C che servono il territorio a est e a sud
  • Dal tram T6 che attraversa Clamart e costeggia Le Plessis-Robinson
  • Da TVM a La Croix de Berny

I principali poli occupazionali del territorio:

  • Il quartiere degli affari di La Croix de Berny (Antony)
  • Il quartiere degli affari Novéos (Le Plessis-Robinson / Clamart)
  • Il parco tecnologico (Le Plessis-Robinson / Clamart)
  • Il sito di progettazione e produzione di Schlumberger (Clamart)
  • Antonypole (Antony)

Molte istituzioni educative, culturali o sanitarie come il CREPS dell'Île-de-France a Châtenay-Malabry o l'ospedale Béclère a Clamart

Dall'estate del 2023, potrai prendere il nuovo tram T10 che attraverserà l'intero territorio di Bièvre: da Clamart a La Croix de Berny passando per Châtenay-Malabry e Le Plessis-Robinson.