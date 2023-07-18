Notizie simili

Benvenuti nel vostro territorio "Pays de Montereau"

Trova tutte le informazioni essenziali sul territorio "Pays de Montereau": aperture di linee, incidenti gravi, ecc. Il tuo trasporto pubblico non avrà più segreti per te!

Questo territorio è composto da 21 comuni, è servito da:

Cliccando sulle linee corrispondenti accederai ai loro orari estivi.

1 linea espressa

Linea Express

Linea Express

4 linee principali

Linee principali

Linee principali

  • Linea A: Montereau-Fault-Yonne (ZA Confluent) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue De Varennes)
  • Linea B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
  • Linea 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
  • Linea EMPLET: Montereau-Fault-Yonne - Montereau-Fault-Yonne (ZAC Sucrerie)

5 linee secondarie

Linee secondarie

Linee secondarie

  • Linea C: Montereau-Fault-Yonne (Stazione) - Saint-Germain-Laval
  • Linea G: La Grande-Paroisse - Montereau-Fault-Yonne
  • Linea I: Misy-sur-Yonne - Montereau-Fault-Yonne
  • Linea F: Forges (Les Courreaux) - Montereau-Fault-Yonne (Stazione)
  • Linea L: Laval-en-Brie (La Morelle) - Montereau-Fault-Yonne (Stazione)

2 linee per la scuola

Linee scolastiche

Linee scolastiche

  • Linea E: La Brosse Montceaux - Barbey
  • Linea 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (questa linea non funziona in estate - ripresa dal 4 settembre)

Servizi specifici

  • Un servizio di trasporto su richiesta
  • 2 autobus serali (Montereau Nord e Montereau Sud). Questo servizio sarà operativo dal 4 settembre.

