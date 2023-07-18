Notizie simili

Questo territorio è composto da 21 comuni, è servito da:
Cliccando sulle linee corrispondenti accederai ai loro orari estivi.
1 linea espressa
Linea Express
4 linee principali
Linee principali
- Linea A: Montereau-Fault-Yonne (ZA Confluent) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue De Varennes)
- Linea B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
- Linea 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
- Linea EMPLET: Montereau-Fault-Yonne - Montereau-Fault-Yonne (ZAC Sucrerie)
5 linee secondarie
Linee secondarie
2 linee per la scuola
Linee scolastiche
- Linea E: La Brosse Montceaux - Barbey
- Linea 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (questa linea non funziona in estate - ripresa dal 4 settembre)
Servizi specifici
- Un servizio di trasporto su richiesta
- 2 autobus serali (Montereau Nord e Montereau Sud). Questo servizio sarà operativo dal 4 settembre.