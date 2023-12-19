Situato nella parte nord-orientale della Val-d'Oise, il territorio dell'Alta Val d'Oise organizza principalmente il servizio di autobus di 345.754 abitanti distribuiti su 52 comuni.

I comuni del territorio sono collegati a tre Comunità di Comuni:

La Communauté de Communes du Haut Val-d'Oise (CCHVO) per gli 8 comuni situati nel Nord-Ovest, la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts (CCVO3F) per gli 8 comuni situati nel Centro-Ovest e la Communauté de Communes de Carnelle Pays-de-France (CCCPF) per i 19 comuni situati nell'Est, e diverse altre intercommunalities distribuite nel Sud del territorio.

Questo territorio dispone di 28 linee di autobus che forniscono servizi intra o intercomunali, regolari e scolastici, e consentono di raggiungere:

Molti luoghi di interesse come il parco commerciale Persan, il centro commerciale Grand Val e l'Università di Cergy, 36 scuole tra cui l'Università di Cergy e più di 35 stazioni della rete (4 linee RER A, B, C e D) e (3 linee di Transilien H, J e L).