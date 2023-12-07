Notizie simili

Il territorio di Evry Centre Essonne organizza principalmente il servizio di autobus:
- città dell'ovest della Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud: Grigny, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Bondoufle, Lisses, Villabé, Le Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine, Etiolles, Tigery.
- e diversi comuni limitrofi: Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis.
Questo territorio ha 60 linee regolari che forniscono servizi intra o intercomunali e consentono di raggiungere:
- più di 10 stazioni della rete RER e Tramway
- molti luoghi di interesse come il centro commerciale Le Spot (ex Evry 2) e i centri per l'impiego di Evry-Courcouronnes, Lisses e Corbeil-Essonnes.
- l'Università di Evry a Evry-Courcouronnes.