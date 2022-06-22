Notizie simili

Mappa che mostra i comuni del territorio di Val d'Yerres Val de Seine.
Il territorio della Val d'Yerres Val de Seine organizza principalmente il servizio di autobus:
- della comunità di agglomerazione Val d'Yerres Val de Seine: Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine e Yerres
- e diversi comuni limitrofi: Mandres-les-Roses, Périgny, Varennes-Jarcy e Villecresnes
Questo territorio ha 60 linee regolari che forniscono servizi intra o intercomunali e consentono di raggiungere:
- più di 10 stazioni e stazioni della rete RER e Tramway
- molti luoghi di interesse come i centri commerciali Valdoly, Val d'Yerres 2, Belle Epine, Evry 2 e i centri per l'impiego di Evry-Courcouronnes e Orly-Rungis
- l'Università di Evry a Evry-Courcouronnes, il liceo Rosa Parks a Montgeron, il liceo Talma a Brunoy e molti college e scuole superiori della zona