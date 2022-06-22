Notizie simili

Benvenuti nel territorio di Val d'Yerres Val de Seine!

Trova tutte le informazioni essenziali sul territorio di Val d'Yerres Val de Seine.

Territorio della Val d'Yerres Val de Seine

Mappa che mostra i comuni del territorio di Val d'Yerres Val de Seine.

Il territorio della Val d'Yerres Val de Seine organizza principalmente il servizio di autobus:

  • della comunità di agglomerazione Val d'Yerres Val de Seine: Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine e Yerres
  • e diversi comuni limitrofi: Mandres-les-Roses, Périgny, Varennes-Jarcy e Villecresnes

Questo territorio ha 60 linee regolari che forniscono servizi intra o intercomunali e consentono di raggiungere:

  • più di 10 stazioni e stazioni della rete RER e Tramway
  • molti luoghi di interesse come i centri commerciali Valdoly, Val d'Yerres 2, Belle Epine, Evry 2 e i centri per l'impiego di Evry-Courcouronnes e Orly-Rungis
  • l'Università di Evry a Evry-Courcouronnes, il liceo Rosa Parks a Montgeron, il liceo Talma a Brunoy e molti college e scuole superiori della zona

