Buone notizie a Évry-Courcouronnes!
Dal 15 luglio 2025, le linee 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 e 4245 riprenderanno i loro percorsi abituali in cima alla stazione di Évry-Courcouronnes Centre.
Deviazione finita, traffico più fluido! Solo la stazione Agora rimane non servita.
Da martedì 15 luglio 2025, trova tutte le tue linee alla stazione di Evry-Courcouronnes.
Per orientarti, la nuova mappa dei marciapiedi sarà disponibile direttamente in stazione.
Puoi anche informarti sul tuo viaggio con i nostri agenti di reception presso l'agenzia commerciale situata al primo piano della stazione di Evry-Courcouronnes!
Buon viaggio nel territorio Evry Centre Essonne!