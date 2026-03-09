Cos'è l'autobus notturno?
L'autobus notturno è un autobus che prende il sopravvento sulle modalità pesanti quando vengono fermate. Ogni notte, tutto l'anno, puoi contare su di lui per tornare a casa o andare a Parigi
In Île-de-France, più di 55 autobus notturni ti accompagnano tra le 00h e le 6h del mattino.
L'autobus notturno N153 tra Paris Saint-Lazare e Saint-Germain-en-Laye
Sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine, l'autobus notturno N153 collega Parigi Saint-Lazare a Saint-Germain-en-Laye. Accessibile 7 notti su 7, ti offre una soluzione affidabile e pratica.
E poiché viaggiare di notte non può essere improvvisato, i nostri autisti sono addestrati sulle specificità del servizio e garantiscono una maggiore vigilanza durante tutto il viaggio.
Come per tutti i servizi di trasporto pubblico, la convalida del biglietto a bordo rimane obbligatoria.