I tuoi viaggi continuano, anche dopo la mezzanotte, con l'autobus notturno

Sei un nottambulo appassionato di gite nel cuore della capitale o sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine e guardi l'orologio per non perdere l'ultimo treno per tornare? Non stressarti più e goditi fino al mattino presto, l'autobus notturno ti porta a casa!

L'autobus notturno N153 ti accompagna fino al tuo arrivo!

Cos'è l'autobus notturno?

L'autobus notturno è un autobus che prende il sopravvento sulle modalità pesanti quando vengono fermate. Ogni notte, tutto l'anno, puoi contare su di lui per tornare a casa o andare a Parigi

In Île-de-France, più di 55 autobus notturni ti accompagnano tra le 00h e le 6h del mattino.

L'autobus notturno N153 tra Paris Saint-Lazare e Saint-Germain-en-Laye

Sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine, l'autobus notturno N153 collega Parigi Saint-Lazare a Saint-Germain-en-Laye. Accessibile 7 notti su 7, ti offre una soluzione affidabile e pratica.

E poiché viaggiare di notte non può essere improvvisato, i nostri autisti sono addestrati sulle specificità del servizio e garantiscono una maggiore vigilanza durante tutto il viaggio.

Come per tutti i servizi di trasporto pubblico, la convalida del biglietto a bordo rimane obbligatoria.

Percorso linea N153 tra Paris Saint-Lazare e Saint-Germain-en-Laye.
Consulta gli orari della linea N153

Ci vediamo stasera?

