Con l'autobus serale, i tuoi viaggi non si fermano alle 22!

Un treno in ritardo, un'uscita che si trascina, una serata inaspettata... Niente panico: a Saint-Germain-en-Laye, l'autobus serale ti permette di tornare in pace. Anche dopo la fine delle linee classiche.

Un treno in ritardo o una gita che si trascina, pensa al bus serale!

Cos'è il bus serale?

Quando le linee regolari si fermano, l'autobus serale prende il sopravvento in alcuni comuni dell'Île-de-France. Programmato in corrispondenza degli ultimi arrivi di treni e RER, permette di tornare a casa serenamente.

Più di 60 linee operano ogni giorno nell'Île-de-France:

  • con gli stessi biglietti di trasporto delle altre linee,
  • secondo le consuete regole di validazione a bordo.

Una soluzione semplice e accessibile per proteggere i tuoi rientri in ritardo.

Un ritorno garantito all'arrivo alla stazione di Saint-Germain-en-Laye

Sul tuo territorio, l'autobus serale parte dalla stazione di Saint-Germain-en-Laye. Ti permette di continuare il tuo viaggio e tornare a casa in pace:

  • dal lunedì al sabato,
  • dalle 22 all'1.30,
  • in corrispondenza con gli ultimi arrivi della RER.

Come per tutti i trasporti pubblici, la convalida del biglietto di trasporto a bordo rimane obbligatoria.

Percorso dell'autobus serale dalla stazione degli autobus di Saint-Germain-en-Laye.

Consulta gli orari degli autobus serali

Ci vediamo stasera?

