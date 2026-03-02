Cos'è il bus serale?
Quando le linee regolari si fermano, l'autobus serale prende il sopravvento in alcuni comuni dell'Île-de-France. Programmato in corrispondenza degli ultimi arrivi di treni e RER, permette di tornare a casa serenamente.
Più di 60 linee operano ogni giorno nell'Île-de-France:
- con gli stessi biglietti di trasporto delle altre linee,
- secondo le consuete regole di validazione a bordo.
Una soluzione semplice e accessibile per proteggere i tuoi rientri in ritardo.
Un ritorno garantito all'arrivo alla stazione di Saint-Germain-en-Laye
Sul tuo territorio, l'autobus serale parte dalla stazione di Saint-Germain-en-Laye. Ti permette di continuare il tuo viaggio e tornare a casa in pace:
- dal lunedì al sabato,
- dalle 22 all'1.30,
- in corrispondenza con gli ultimi arrivi della RER.
Come per tutti i trasporti pubblici, la convalida del biglietto di trasporto a bordo rimane obbligatoria.
Ci vediamo stasera?