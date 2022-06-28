Notizie simili

Il tuo autobus serale Vigneux-sur-Seine si evolve!

Dalla stazione di Vigneux sur Seine, vengono offerte 5 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). La sera, gli autobus serali "Vigneux-sur-Seine" prendono il posto delle linee regolari E e F.

Nei giorni feriali, le 2 partenze delle 22:17 e delle 22:47 (linee E e F) sono sostituite da due partenze serali degli autobus.

Il sabato, la partenza delle 22:30 (linee E e F) è sostituita da un autobus serale alle 22:17.