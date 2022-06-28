Notizie simili

Autobus serale Val d'Yerres Val de Seine: esci la sera, ti riportiamo indietro!

Tutto quello che c'è da sapere sulla tua offerta di autobus serali, le sue novità e le sue modifiche!

Autobus serale
Autobus serale

A partire dal 29 agosto 2022, l'offerta Evening Bus si espande! Gli autobus serali prendono il sopravvento sulle tue linee regolari in partenza dalla tua stazione e ti lasciano alla tua fermata.
Questa offerta è disponibile dalle stazioni di Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Juvisy, Montgeron-Crosne, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges e Yerres, e serve i principali quartieri residenziali del territorio di Val d'Yerres Val de Seine.

Gli orari di partenza coincidono con gli arrivi della RER D da Parigi la sera.

Autobus serale �� Boussy-Saint-Antoine

Mappa degli autobus serali da Boussy-Saint-Antoine

Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali in partenza dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine

Dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine, vengono offerte 4 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). La sera, gli autobus serali "Boussy-Saint-Antoine" prendono il posto delle linee regolari C, S e X.

Autobus serale – Brunoy Sud

Mappa degli autobus serali di Brunoy

Mappatura delle fermate degli autobus serali in partenza dalla stazione di Brunoy

Il tuo autobus serale Brunoy Sud si evolve!

Dalla stazione di Brunoy, sono disponibili 6 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). In serata, gli autobus serali "Brunoy Sud" prendono il posto della linea regolare di autobus D.

Sabato, 2 nuove partenze alle 21:13 e alle 21:43.

La domenica, creazione di 4 partenze serali di autobus alle 20:40, 21:10, 21:40 e 22:10 oltre alla linea di autobus D che ferma alle 20:00.

 

Autobus serale – Crosne

Mappa degli autobus serali Crosne

Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali Brunoy in partenza dalla stazione di Villeneuve-Saint-Georges

Il tuo autobus serale Crosne si evolve!

Dalla stazione di Villeneuve-Saint-Georges, la partenza della linea H alle 21:30 è sostituita da un autobus serale, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). 

Sabato, 1 nuova partenza dell'autobus serale alle 21:32.

Autobus serale – Draveil

Mappa degli autobus serali di Draveil

Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali Draveil in partenza dalla stazione di Juvisy

Dalla stazione di Juvisy, vengono offerte 5 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). La sera, gli autobus serali "Draveil" prendono il posto delle linee regolari 12, 13 e 17.

Autobus serale – Montgeron

Mappa degli autobus serali di Montgeron

Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali in partenza dalla stazione di Montgeron

Il tuo Montgeron Evening Bus si sta evolvendo!

Dalla stazione di Montgeron-Crosne, vengono offerte 4 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). La sera, il Bus Soirée "Montgeron" prende il posto della linea BM.

Il sabato vengono proposte 6 partenze serali degli autobus di cui 2 nuove partenze alle 21:39 e alle 22:09.

La domenica, 3 nuove partenze di autobus serali sono offerti alle 21:39, 22:09 e 22:39 oltre alla linea Inter-Vals che ferma alle 21:00.

Autobus serale – Quincy-sous-Sénart

Mappa degli autobus serali da Quincy-sous-Sénart

Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali di Quincy-sous-Sénart in partenza dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine

Il tuo autobus serale Quincy-sous-Sénart si evolve!

Dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine, viene proposta 1 partenza aggiuntiva alle 22:16 in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). In serata, gli autobus serali "Quincy-sous-Sénart" prendono il posto della linea QB.

Sabato, 1 nuova partenza alle 22:16 in staffetta dell'ultimo passaggio della linea 91.01.

Autobus serale – Vigneux-sur-Seine

Mappa degli autobus serali da Vigneux-sur-Seine

Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali di Vigneux-sur-Seine

Il tuo autobus serale Vigneux-sur-Seine si evolve!

Dalla stazione di Vigneux sur Seine, vengono offerte 5 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). La sera, gli autobus serali "Vigneux-sur-Seine" prendono il posto delle linee regolari E e F.

Nei giorni feriali, le 2 partenze delle 22:17 e delle 22:47 (linee E e F) sono sostituite da due partenze serali degli autobus.

Il sabato, la partenza delle 22:30 (linee E e F) è sostituita da un autobus serale alle 22:17.

Autobus serale – Yerres Nord

Mappa degli autobus serali di Yerres Nord

Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali di Yerres Nord

Il tuo autobus serale Yerres Nord si sta evolvendo!

Dalla stazione di Yerres, sono disponibili 6 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). 

Sabato, 2 nuove partenze alle 21:10 e alle 21:40.

La domenica, creazione di 4 partenze di autobus serali alle 20:40, 21:10, 21:40 e 22:10 oltre alla linea F4 che ferma alle 20:00.

Gli autobus serali "Yerres Nord" subentrano alla linea regolare F dal lunedì al sabato e completano la linea F4 la domenica.

Autobus serale – Yerres Sud

Mappa degli autobus serali di Yerres Sud

Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali di Yerres Sud

Il tuo autobus serale Yerres Sud si evolve!

Dalla stazione di Yerres, sono disponibili 6 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). 

Sabato, 2 nuove partenze alle 21:10 e alle 21:40.

La domenica, creazione di 4 partenze di autobus serali alle 20:40, 21:10, 21:40 e 22:10 oltre alla linea F4 che ferma alle 20:00.

Gli autobus serali "Yerres Sud" subentrano alla linea regolare F dal lunedì al sabato e completano la linea F4 la domenica.

Come funziona il bus serale?

Questo nuovo servizio permette di rientrare il più velocemente possibile e le fermate sono servite su richiesta:

  1. Alla stazione, salgo sull'autobus
  2. Confermo il mio biglietto di trasporto
  3. Indico all'autista la mia fermata di discesa
  4. L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori.

Il +: questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.

