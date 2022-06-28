Notizie simili

Un viaggiatore aspetta il suo autobus serale
A partire dal 29 agosto 2022, l'offerta Evening Bus si espande! Gli autobus serali prendono il sopravvento sulle tue linee regolari in partenza dalla tua stazione e ti lasciano alla tua fermata.
Questa offerta è disponibile dalle stazioni di Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Juvisy, Montgeron-Crosne, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges e Yerres, e serve i principali quartieri residenziali del territorio di Val d'Yerres Val de Seine.
Gli orari di partenza coincidono con gli arrivi della RER D da Parigi la sera.
Autobus serale �� Boussy-Saint-Antoine
Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali in partenza dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine
Dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine, vengono offerte 4 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). La sera, gli autobus serali "Boussy-Saint-Antoine" prendono il posto delle linee regolari C, S e X.
Autobus serale – Brunoy Sud
Mappatura delle fermate degli autobus serali in partenza dalla stazione di Brunoy
Il tuo autobus serale Brunoy Sud si evolve!
Dalla stazione di Brunoy, sono disponibili 6 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). In serata, gli autobus serali "Brunoy Sud" prendono il posto della linea regolare di autobus D.
Sabato, 2 nuove partenze alle 21:13 e alle 21:43.
La domenica, creazione di 4 partenze serali di autobus alle 20:40, 21:10, 21:40 e 22:10 oltre alla linea di autobus D che ferma alle 20:00.
Autobus serale – Crosne
Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali Brunoy in partenza dalla stazione di Villeneuve-Saint-Georges
Il tuo autobus serale Crosne si evolve!
Dalla stazione di Villeneuve-Saint-Georges, la partenza della linea H alle 21:30 è sostituita da un autobus serale, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi).
Sabato, 1 nuova partenza dell'autobus serale alle 21:32.
Autobus serale – Draveil
Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali Draveil in partenza dalla stazione di Juvisy
Dalla stazione di Juvisy, vengono offerte 5 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). La sera, gli autobus serali "Draveil" prendono il posto delle linee regolari 12, 13 e 17.
Autobus serale – Montgeron
Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali in partenza dalla stazione di Montgeron
Il tuo Montgeron Evening Bus si sta evolvendo!
Dalla stazione di Montgeron-Crosne, vengono offerte 4 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). La sera, il Bus Soirée "Montgeron" prende il posto della linea BM.
Il sabato vengono proposte 6 partenze serali degli autobus di cui 2 nuove partenze alle 21:39 e alle 22:09.
La domenica, 3 nuove partenze di autobus serali sono offerti alle 21:39, 22:09 e 22:39 oltre alla linea Inter-Vals che ferma alle 21:00.
Autobus serale – Quincy-sous-Sénart
Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali di Quincy-sous-Sénart in partenza dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine
Il tuo autobus serale Quincy-sous-Sénart si evolve!
Dalla stazione di Boussy-Saint-Antoine, viene proposta 1 partenza aggiuntiva alle 22:16 in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). In serata, gli autobus serali "Quincy-sous-Sénart" prendono il posto della linea QB.
Sabato, 1 nuova partenza alle 22:16 in staffetta dell'ultimo passaggio della linea 91.01.
Autobus serale – Vigneux-sur-Seine
Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali di Vigneux-sur-Seine
Il tuo autobus serale Vigneux-sur-Seine si evolve!
Dalla stazione di Vigneux sur Seine, vengono offerte 5 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). La sera, gli autobus serali "Vigneux-sur-Seine" prendono il posto delle linee regolari E e F.
Nei giorni feriali, le 2 partenze delle 22:17 e delle 22:47 (linee E e F) sono sostituite da due partenze serali degli autobus.
Il sabato, la partenza delle 22:30 (linee E e F) è sostituita da un autobus serale alle 22:17.
Autobus serale – Yerres Nord
Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali di Yerres Nord
Il tuo autobus serale Yerres Nord si sta evolvendo!
Dalla stazione di Yerres, sono disponibili 6 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi).
Sabato, 2 nuove partenze alle 21:10 e alle 21:40.
La domenica, creazione di 4 partenze di autobus serali alle 20:40, 21:10, 21:40 e 22:10 oltre alla linea F4 che ferma alle 20:00.
Gli autobus serali "Yerres Nord" subentrano alla linea regolare F dal lunedì al sabato e completano la linea F4 la domenica.
Autobus serale – Yerres Sud
Mappatura dei punti di fermata degli autobus serali di Yerres Sud
Il tuo autobus serale Yerres Sud si evolve!
Dalla stazione di Yerres, sono disponibili 6 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi).
Sabato, 2 nuove partenze alle 21:10 e alle 21:40.
La domenica, creazione di 4 partenze di autobus serali alle 20:40, 21:10, 21:40 e 22:10 oltre alla linea F4 che ferma alle 20:00.
Gli autobus serali "Yerres Sud" subentrano alla linea regolare F dal lunedì al sabato e completano la linea F4 la domenica.
Come funziona il bus serale?
Questo nuovo servizio permette di rientrare il più velocemente possibile e le fermate sono servite su richiesta:
- Alla stazione, salgo sull'autobus
- Confermo il mio biglietto di trasporto
- Indico all'autista la mia fermata di discesa
- L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori.
Il +: questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.