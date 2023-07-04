1. A chi è destinata la tessera scolastica?

In Essonne, è destinato agli studenti delle scuole medie che frequentano scuole servite dalla rete di autobus Paris Saclay.

Gli studenti della scuola materna e primaria e gli studenti delle scuole superiori non hanno diritto a questa carta di trasporto.

Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.

La carta scuolabus Optile è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico (questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche e nei fine settimana).

Attenzione, è necessario abitare a 3 chilometri o più dalla scuola (salvo deroghe per percorsi pericolosi).

2. Come posso sottoscrivere o rinnovare la tessera dell'autobus scolastico?

*Verranno elaborati solo i file completi, qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alle famiglie.

* Solo le domande ricevute per posta saranno elaborate, nessuna domanda sarà accettata in loco.

Trovate sul link qui sotto, un documento che contiene: