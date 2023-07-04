La campagna di sottoscrizione/rinnovo della tessera scolastica 2023/2024 è aperta fino al 31 ottobre 2023. D'ora in poi, informati e iscriviti a questa carta di trasporto per studenti delle scuole medie.
1. A chi è destinata la tessera scolastica?
In Essonne, è destinato agli studenti delle scuole medie che frequentano scuole servite dalla rete di autobus Paris Saclay.
Gli studenti della scuola materna e primaria e gli studenti delle scuole superiori non hanno diritto a questa carta di trasporto.
Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.
La carta scuolabus Optile è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico (questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche e nei fine settimana).
Attenzione, è necessario abitare a 3 chilometri o più dalla scuola (salvo deroghe per percorsi pericolosi).
2. Come posso sottoscrivere o rinnovare la tessera dell'autobus scolastico?
*Verranno elaborati solo i file completi, qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alle famiglie.
* Solo le domande ricevute per posta saranno elaborate, nessuna domanda sarà accettata in loco.
Trovate sul link qui sotto, un documento che contiene:
- Le condizioni di ammissibilità di Ile de France Mobilités e del Consiglio dipartimentale di 91
- Come preparare il file di abbonamento o rinnovo
- La tariffa per l'anno 2023/2024
3. Sovvenzioni comunali
I comuni a volte possono offrirti un sussidio. Ti invitiamo a contattare il tuo municipio o il servizio di trasporto della tua comunità per informarti.
4. Quando verrà rilasciata la tessera scolastica?
Al ricevimento del tuo file completo, elaboreremo la tua richiesta il prima possibile. La carta ti verrà inviata a casa tua il prima possibile prima dell'inizio dell'anno scolastico, che inizierà il 4 settembre 2023.