Dal 14 luglio al 24 agosto 2025 compreso
Durante questo periodo, le nostre linee passano all'orario estivo.
Per il pianeta, stiamo cambiando le nostre abitudini. I nostri orari estivi saranno disponibili solo online.
Hai bisogno di consultare un programma?
Non esitate a visitare:
- Sul sito web di Île-de-France Mobilités > Spostami > Orari
- Informazioni sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Nei punti di sosta
- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0 800 10 20 20
- Presso l'agenzia di mobilità della stazione di Saint-Quentin-en-Yvelines
Diseguito gli orari delle tue linee per il periodo estivo 2025:
Le linee scolastiche da 5183 a 5199 e la linea 5140 non circolano durante l'estate.
Rimani informato sulle notizie e le informazioni sul traffico del tuo territorio seguendo @SQY_IDFM
Vi auguriamo una grande estate sulle nostre linee!