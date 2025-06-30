Quest'estate 2025, i tuoi volantini si prendono una pausa!

Trova i tuoi orari estivi validi dal 14 luglio al 24 agosto 2025

Dal 14 luglio al 24 agosto 2025 compreso

Durante questo periodo, le nostre linee passano all'orario estivo.
Per il pianeta, stiamo cambiando le nostre abitudini. I nostri orari estivi saranno disponibili solo online.

Hai bisogno di consultare un programma?

Non esitate a visitare:

  • Sul sito web di Île-de-France Mobilités > Spostami > Orari
  • Informazioni sull'applicazione Île-de-France Mobilités
  • Nei punti di sosta
  • Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0 800 10 20 20
  • Presso l'agenzia di mobilità della stazione di Saint-Quentin-en-Yvelines

Diseguito gli orari delle tue linee per il periodo estivo 2025:

Percorso 5101

 -  582.7 KB

Percorso 5102

 -  1.8 MB

Percorso 5103

 -  835.2 KB

Percorso 5104

 -  806.6 KB

Percorso 5105

 -  587.8 KB

Percorso 5106

 -  872.8 KB

Linea 5107

 -  877.5 KB

Percorso 5110

 -  663.9 KB

Linea 5111

 -  489.4 KB

Percorso 5112

 -  390.8 KB

Percorso 5113

 -  672.9 KB

Percorso 5114

 -  416.1 KB

Percorso 5115

 -  586.2 KB

Percorso 5120

 -  634.9 KB

Percorso 5121

 -  1.4 MB

Percorso 5122

 -  693.9 KB

Percorso 5123

 -  384.4 KB

Percorso 5124

 -  412.0 KB

Percorso 5125

 -  354.6 KB

Percorso 5130

 -  416.9 KB

Percorso 5131

 -  496.1 KB

Percorso 5132

 -  1.3 MB

Percorso 5133

 -  748.4 KB

Percorso 5134

 -  947.1 KB

Percorso 5141

 -  1.3 MB

Percorso 5142

 -  982.6 KB

Percorso 5143

 -  782.0 KB

Percorso 5144

 -  361.3 KB

Percorso 5145

 -  938.7 KB

Percorso 5150

 -  656.2 KB

Percorso 5151

 -  801.2 KB

Percorso 5152

 -  450.5 KB

Le linee scolastiche da 5183 a 5199 e la linea 5140 non circolano durante l'estate.

Rimani informato sulle notizie e le informazioni sul traffico del tuo territorio seguendo @SQY_IDFM

Vi auguriamo una grande estate sulle nostre linee!