Cambio di destinazione d'uso della piattaforma alla stazione di Mitry–Claye

Da lunedì 24 giugno 2024., cambio di piattaforma sulle linee di autobus alla stazione di Mitry-Claye.

A partire da lunedì 24 giugno 2024. le tue linee di autobus che servono la Gare de Mitry–Claye cambiano marciapiede.

Puoi trovare i nuovi incarichi sulla mappa sopra.