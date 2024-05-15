A partire da lunedì 24 giugno 2024. le tue linee di autobus che servono la Gare de Mitry–Claye cambiano marciapiede.
Puoi trovare i nuovi incarichi sulla mappa sopra.
Cambio di destinazione d'uso della piattaforma alla stazione di Mitry–Claye
Da lunedì 24 giugno 2024., cambio di piattaforma sulle linee di autobus alla stazione di Mitry-Claye.
