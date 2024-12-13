Cambio orario per gennaio 2025 e prolungamento della linea 5150!

A partire dal 6 gennaio 2025, sono previste modifiche su 13 linee. Vedi dettagli

Nuovi orari!

A partire dal 6 gennaio 2025, le linee 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143, 5151 cambiano orario per una migliore regolarità.

Non esitate a recarti presso l'agenzia di mobilità alla stazione ferroviaria di Saint-Quentin-en-Yvelines, il municipio o la mediateca più vicina o sul sito web IDFM per consultare gli orari (disponibili alla fine di dicembre).

Novità sulla linea 5150!

Dal 6 gennaio 2025, la tua linea si evolverà per adattarsi ai tuoi viaggi: la linea sarà estesa fino alla città di Buc.

  • Sostituzione della linea 7807 (ex-307):
    Un collegamento diretto in 30 minuti tra la stazione di SQY-Montigny-le-Bretonneux e la zona industriale di Buc in sostituzione della linea 7807 (ex-307) il cui percorso è modificato.
  • Nuovo servizio
    Servizio specifico per la zona industriale di Buc
    Liceo franco-tedesco / Martin Luther King College
  • Servizio BUC
    Dal lunedì al venerdì: un autobus ogni 30 minuti nelle ore di punta. Un autobus ogni ora nelle ore non di punta.
    Sabato: un autobus ogni ora tra le 7 e le 20

