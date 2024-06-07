Torna quest'estate!

Le linee 4, 17, 45, 76 e R non funzioneranno dall'8 luglio al 1° settembre 2024. Il TàD prende il sopravvento e ti viene a prendere la mattina e la sera.

Linee 4 - 76:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione degli autobus di Bonnières-sur-Seine.

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione degli autobus di Bonnières-sur-Seine a una fermata vicino a te.

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Linea R:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione SNCF di Rosny-sur-Seine.

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione SNCF di Rosny-sur-Seine a una fermata vicino a te.

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Linea 45:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione di Épône.

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione SNCF di Épône a una fermata vicino a te.

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Linea 17:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alle stazioni di Hardricourt e Mureaux

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalle stazioni di Hardricourt e Mureaux a una fermata vicino a te

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui