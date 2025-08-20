Notizie simili

Circolazione delle vostre linee in caso di neve o ghiaccio 2025-2026

Piano neve Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026

In caso di neve o ghiaccio, il traffico degli autobus sul tuo territorio Cergy-Pontoise Confluence può essere adattato per garantire la tua sicurezza e quella dei conducenti.

Viene attivato un piano neve in base allo stato delle strade e alle decisioni delle autorità.

Può comportare modifiche del servizio, posticipazioni delle fermate o la sospensione temporanea di alcune linee.

Di seguito i dettagli delle linee interessate e le soluzioni alternative previste:

Piano neve 2025-2026 - Cergy-Pontoise Confluence

 -  216.4 KB

Prima di qualsiasi viaggio, puoi:

Ci vediamo presto sul tuo territorio!

