Notizie simili

Piano neve Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026
In caso di neve o ghiaccio, il traffico degli autobus sul tuo territorio Cergy-Pontoise Confluence può essere adattato per garantire la tua sicurezza e quella dei conducenti.
Viene attivato un piano neve in base allo stato delle strade e alle decisioni delle autorità.
Può comportare modifiche del servizio, posticipazioni delle fermate o la sospensione temporanea di alcune linee.
Di seguito i dettagli delle linee interessate e le soluzioni alternative previste:
Prima di qualsiasi viaggio, puoi:
- Scarica il piano neve qui: Plan Neige CP Confluence 2025-2026
- Visita il sito IDF Mobilités
- Visualizza l'accountX: CPConflu_IDFM
- Contatta l'agenzia di autobus Cergy-Préfecture al numero 0800 10 20 20 dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:45 e il sabato dalle 9:30 alle 12:15 e dalle 14:00 alle 18:00
Ci vediamo presto sul tuo territorio!