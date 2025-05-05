Traffico di autobus durante i ponti e i giorni festivi

In occasione di ponti e giorni festivi, l'offerta di trasporto del tuo territorio Poissy-Les Mureaux è adattata.

Ecco gli adattamenti previsti nei prossimi giorni:

  • Per i giorni festivi: ogni autobus circola secondo gli orari proposti la domenica. I giorni interessati sono: 8 maggio, 29 maggio e 9 giugno 2025.
  • 2 e 9 maggio: l'offerta di trasporto viene mantenuta secondo le consuete modalità proposte durante i periodi scolastici.
  • 30 maggio: ogni autobus circola secondo gli orari proposti durante le vacanze scolastiche.

 

Informazioni pratiche

Si consiglia agli utenti di consultare gli orari aggiornati:

  • Sul sito web o tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités.
  • Direttamente alle fermate dell'autobus, tramite display dedicati.

Gli utenti sono inoltre invitati ad anticipare i loro viaggi nei giorni festivi al fine di viaggiare nelle migliori condizioni.