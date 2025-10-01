Come ogni anno, il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.



Nel dipartimento di Seine-et-Marne e più in particolare sul #PaysBriard, vengono organizzati diversi eventi di solidarietà in collaborazione con le Comunità dei comuni.



E buone notizie #OnVousYEmmène 🚌



📍Sulla Communauté de communes de l'Orée de la Brie :



Uno stand di prevenzione è previsto per sabato 18 ottobre presso Hyper U a Brie-Comte-Robert.

https://www.loreedelabrie.fr/octobre-rose-2025/



#OnVousYEmmène con le linee 3102, 3106 e 3108, 🚏 Fermata più vicina: Zi Centre Commercial



📍Sulla COMUNITÀ DEI COMUNI LE PORTE BRIARDES TRA CITTÀ E FORESTE :



Una marcia di solidarietà "Oz en rose" si svolgerà sabato 4 ottobre al Parc Oudry di Ozoir-la-Ferrière.

https://www.lesportesbriardes.fr/



#OnVousYEmmène con la linea 3144, 🚏 Fermata più vicina: Stade des 3 Sapins



📍Sulla Comunità dei Comuni di Brie Nangissienne :



Uno stand di prevenzione, giochi ad accesso libero e la proiezione del film "En première ligne" si svolgeranno sabato 18 ottobre presso il cinema La Bergerie di Nangis.

https://brienangissienne.fr/La-Brie-en-Rose-programme-2025.html?recherche=octobre%20rose



#OnVousYEmmène con la linea 3129, 🚏 Fermata più vicina: Monuments aux Morts