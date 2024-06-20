Nuove stazioni per servire la Val-de-Marne
Da lunedì 24 giugno, la linea 14 è prolungata dalla stazione Olympiades all'aeroporto di Orly.
Diverse stazioni sono aperte tra cui Thiais-Orly e Orly Airport vicino al territorio Seine Grand Orly.
Come raggiungere la metro 14 dal territorio?
Con la linea 482 dai comuni di Orly e Villeneuve-le-Roi
La fermata Pont de Rungis consente un collegamento su strada pubblica con la nuova stazione della metropolitana Thiais-Orly.
Dall'8 luglio, una nuova fermata chiamata Gare de Thiais-Orly situata nelle immediate vicinanze della stazione consentirà un collegamento ancora più veloce. In questa occasione, la fermata Pont de Rungis sarà spostata da Avenue de Fontainebleau alla fermata della linea 319.
Con la linea 480 dai comuni di Ablon, Athis-Mons e Villeneuve-le-Roi
La stazione della metropolitana Aéroport d'Orly è accessibile dalla nuova stazione degli autobus Orly 1-2-3 al capolinea della linea.
Trova il tuo itinerario per arrivarci e consulta gli orari degli autobus direttamente sull'app o sul sito web di Ile-de-France Mobilités