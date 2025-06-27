Notizie simili

La mappa scolastica consente di viaggiare tra casa e college / scuola superiore a bordo di una delle linee di autobus Poissy - Les Mureaux
- Consente un viaggio di andata e ritorno per giorno scolastico sulla linea di autobus scelta.
- Viene assegnato agli studenti delle scuole medie e superiori di età inferiore ai 21 anni il 01/09/2025 che vivono a più di 3 chilometri dalla loro scuola.
Per scoprire quale linea serve il tuo stabilimento:
o Come muoversi | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)
o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (gli orari di apertura dell'anno scolastico saranno online ad agosto)
Hai una tessera scolastica e vuoi rinnovarla?
- Una proposta di rinnovo ti viene inviata a casa tua (invio di lettere a giugno).
- Ci invii il modulo debitamente compilato entro il 14/07/2025 a
Keolis, Servizio scolastico
18 rue de la Senette
78.955 Carrières-sous-Poissy
- Una richiesta di fondi ti verrà inviata dopo la registrazione del file.
- Ci invii il tuo pagamento entro il 4/08/2025.
- Ti restituiamo la tua tessera di abbonamento a casa.
Stai sottoscrivendo la tua carta scuolabus per la prima volta?
- Scarica il tuo modulo di registrazione
- Completalo e fallo convalidare dal tuo college / scuola superiore.
ATTENZIONE: il timbro dello stabilimento è obbligatorio per una prima registrazione
- Ci invii il modulo debitamente compilato entro il 14/07/2025 a
Keolis, Servizio scolastico
18 Rue de la Senette
78.955 Carrières-sous-Poissy
- Una richiesta di fondi ti verrà inviata dopo la registrazione del file.
- Ci invii il tuo pagamento entro il 04/08/2025.
- Ti restituiamo la tua tessera di abbonamento a casa.
Maggiori informazioni sulla mappa dell'autobus scolastico su http://www.optile.com/carte-scolaire-bus/
Vuoi muoverti di più? Muoversi in modo diverso?
Scopri tutti i biglietti di trasporto i cui pacchetti immaginano R:www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs