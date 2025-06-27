Notizie simili

Come sottoscrivere la School Bus Card?

Preparati serenamente per il tuo anno scolastico 2025-2026!

La mappa scolastica consente di viaggiare tra casa e college / scuola superiore a bordo di una delle linee di autobus Poissy - Les Mureaux

- Consente un viaggio di andata e ritorno per giorno scolastico sulla linea di autobus scelta.

- Viene assegnato agli studenti delle scuole medie e superiori di età inferiore ai 21 anni il 01/09/2025 che vivono a più di 3 chilometri dalla loro scuola.

Per scoprire quale linea serve il tuo stabilimento:

o Come muoversi | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus  (gli orari di apertura dell'anno scolastico saranno online ad agosto)

Hai una tessera scolastica e vuoi rinnovarla?

- Una proposta di rinnovo ti viene inviata a casa tua (invio di lettere a giugno).

- Ci invii il modulo debitamente compilato entro il 14/07/2025 a

Keolis, Servizio scolastico

18 rue de la Senette

78.955 Carrières-sous-Poissy

- Una richiesta di fondi ti verrà inviata dopo la registrazione del file.

- Ci invii il tuo pagamento entro il 4/08/2025.

- Ti restituiamo la tua tessera di abbonamento a casa.

Stai sottoscrivendo la tua carta scuolabus per la prima volta?

- Scarica il tuo modulo di registrazione

- Completalo e fallo convalidare dal tuo college / scuola superiore.

ATTENZIONE: il timbro dello stabilimento è obbligatorio per una prima registrazione

- Ci invii il modulo debitamente compilato entro il 14/07/2025 a

Keolis, Servizio scolastico

18 Rue de la Senette

78.955 Carrières-sous-Poissy

- Una richiesta di fondi ti verrà inviata dopo la registrazione del file.

- Ci invii il tuo pagamento entro il 04/08/2025.

- Ti restituiamo la tua tessera di abbonamento a casa.

 

Maggiori informazioni sulla mappa dell'autobus scolastico su http://www.optile.com/carte-scolaire-bus/

Nota informativa Abbonamento Bus School Card

 -  59.7 KB

Modulo d'iscrizione Abbonamento Abbonamento Bus School Card

 -  552.1 KB

Vuoi muoverti di più? Muoversi in modo diverso?

Scopri tutti i biglietti di trasporto i cui pacchetti immaginano R:www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

