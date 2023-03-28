Scopri i tuoi negozi locali e facilita i tuoi spostamenti!

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Lettura 2 min

Trova rapidamente i tuoi negozi locali

Li conoscete, questi negozi agli angoli delle vostre strade. Passi ogni giorno, ma sapevi che i tuoi tabaccai ti offrono la possibilità di ricaricare il tuo pass Navigo?

Comodo! Ricarica il tuo abbonamento mensile Navigo, il tuo pass Navigo Easy vicino a te.

Scopri di seguito l'elenco dei tuoi negozi locali.

I TUOI NEGOZI LOCALI A ANDRESY

Andrésy Tobacco Press:

55 avenue de Robaresses, ANDRESY

Fermata Valois Robaresses: linee 20, 41, 72, 91

 

Il Café des Sports:

24 rue du Général Leclerc, ANDRESY

Fermata Leclerc: linee 40, 59, 74

LA TUA ATTIVITÀ LOCALE A CARRIÈRES – SOUS - POISSY

Tabacchi-Pressa Claude Monet :

50 rue Claude Monet, CARRIERES SOUS POISSY

Fermata Cimitero: linee 2, 29, 52, 53

Tabacco dall'Europa:

385 Avenue de l'Europe, CARRIERES SOUS POISSY

Fermata 3 Tours: Linee 2, 10, 29, 30, 42, 52, 53

LA TUA ATTIVITÀ LOCALE A ORGEVAL

Il Vichingo:

6 rue du Maréchal Foch, ORGEVAL

Fermata Eglise : Linee 12, 70, 71

I TUOI NEGOZI LOCALI A POISSY

La scatola dei sigari:

21 avenue du Cep, POISSY

Fermata Le Cep: linee 1, 5, 8, 42, 67

 

Il Balto:

5 rue aux Moutons, POISSY

Fermata Le Cep: linee 1, 5, 8, 42, 67

 

Bar-Tabac Le Mercure:

76 boulevard Robespierre, POISSY
Fermata Lycée Adrienne Bolland: linee 3 e 55

 

Tabacchi dalla stazione:

13 rue du Général de Gaulle, POISSY

Fermata Parvis Gare : Linee 1, 2, 3, 5, 55

 

Tabacco La radice:

20 place Racine, POISSY

Fermata Racine: linee 2, 67, 90

LA TUA ATTIVITÀ LOCALE A TRIEL – SUR - SEINE

Il Fontenoy:

160 rue Paul Doumer, TRIEL - SUR - SEINE

Fermata Senet: linee 42, 64, 65, 66, 87

I TUOI NEGOZI LOCALI A VERNEUIL-SUR-SEINE

Il Saint-Raphaël:

71 Grande Rue, VERNEUIL-SUR-SEINE

Fermata Abbé Masure: linee 43, 63, 67, 68, 92

Notizie simili