Notizie simili

Li conoscete, questi negozi agli angoli delle vostre strade. Passi ogni giorno, ma sapevi che i tuoi tabaccai ti offrono la possibilità di ricaricare il tuo pass Navigo?
Comodo! Ricarica il tuo abbonamento mensile Navigo, il tuo pass Navigo Easy vicino a te.
Scopri di seguito l'elenco dei tuoi negozi locali.
I TUOI NEGOZI LOCALI A ANDRESY
Andrésy Tobacco Press:
55 avenue de Robaresses, ANDRESY
Fermata Valois Robaresses: linee 20, 41, 72, 91
Il Café des Sports:
24 rue du Général Leclerc, ANDRESY
Fermata Leclerc: linee 40, 59, 74
LA TUA ATTIVITÀ LOCALE A CARRIÈRES – SOUS - POISSY
Tabacchi-Pressa Claude Monet :
50 rue Claude Monet, CARRIERES SOUS POISSY
Fermata Cimitero: linee 2, 29, 52, 53
Tabacco dall'Europa:
385 Avenue de l'Europe, CARRIERES SOUS POISSY
Fermata 3 Tours: Linee 2, 10, 29, 30, 42, 52, 53
LA TUA ATTIVITÀ LOCALE A ORGEVAL
Il Vichingo:
6 rue du Maréchal Foch, ORGEVAL
Fermata Eglise : Linee 12, 70, 71
I TUOI NEGOZI LOCALI A POISSY
La scatola dei sigari:
21 avenue du Cep, POISSY
Fermata Le Cep: linee 1, 5, 8, 42, 67
Il Balto:
5 rue aux Moutons, POISSY
Fermata Le Cep: linee 1, 5, 8, 42, 67
Bar-Tabac Le Mercure:
76 boulevard Robespierre, POISSY
Fermata Lycée Adrienne Bolland: linee 3 e 55
Tabacchi dalla stazione:
13 rue du Général de Gaulle, POISSY
Fermata Parvis Gare : Linee 1, 2, 3, 5, 55
Tabacco La radice:
20 place Racine, POISSY
Fermata Racine: linee 2, 67, 90
LA TUA ATTIVITÀ LOCALE A TRIEL – SUR - SEINE
Il Fontenoy:
160 rue Paul Doumer, TRIEL - SUR - SEINE
Fermata Senet: linee 42, 64, 65, 66, 87
I TUOI NEGOZI LOCALI A VERNEUIL-SUR-SEINE
Il Saint-Raphaël:
71 Grande Rue, VERNEUIL-SUR-SEINE
Fermata Abbé Masure: linee 43, 63, 67, 68, 92