Notizie simili

Scopri l'affluenza media a bordo del tram T9 per organizzare il tuo viaggio
Vuoi conoscere i periodi di punta o al contrario i periodi meno frequentati?
Per aiutarti a organizzare il tuo viaggio nelle migliori condizioni, presentiamo qui una guida visiva semplice e chiara che illustra l'affluenza media a bordo del T9 per viaggiare in modo informato e sereno.
Perché queste informazioni?
Capire quando il tram è più o meno pieno ti permette di:
- Scegli orari meno affollati per un maggiore comfort.
- Concedi abbastanza tempo in caso di grandi folle.
- Adatta il tuo viaggio per viaggiare più serenamente, soprattutto nelle ore di punta.
A volte pochi minuti prima o dopo possono fare una grande differenza!
Come comprendere queste informazioni?
L'affluenza a bordo è presentata dalla direzione del traffico, poiché il numero di passeggeri varia a seconda che si viaggi a Parigi o Orly in diversi momenti della giornata.
Ogni grafico presenta un livello teorico di affluenza su una scala colorimetrica:
- Verde : tram a basso carico, posti disponibili, viaggi rilassati.
- Giallo : affluenza media, posti a volte limitati, pochi passeggeri in piedi.
- Rosso : traffico intenso, tram spesso pieno, passeggeri in piedi e talvolta in attesa.
Queste immagini ti aiuteranno ad anticipare il tuo viaggio secondo il tuo programma abituale o occasionale, scegliendo la fascia oraria più adatta alle tue esigenze. Tuttavia, questa informazione rimane una media teorica sulla scala dell'intera razza. L'affluenza effettiva in un dato giorno può essere diversa dall'affluenza media solitamente osservata.